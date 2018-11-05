Декларация Порошенко: на сколько выросли доходы Президента
Петр Порошенко за неполный 2018 год обогатился почти 124 миллиона гривен прибыли.
Об этих изменениях известно из реестра доходов.
Читайте также: НАЗК нашло серьезные нарушения в декларациях проректора НАУ и председателя Ровенской области
В частности, 2 ноября Порошенко задекларировал 1, 35 миллионов гривен процентных доходов от вкладов в Международный инвестиционный банк.
Доходы Порошенко
28 октября Президент Украины дополнительно задекларировал 35 миллионов гривен. 28,8 миллиона гривен как доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав, а также еще 6 миллионов гривен дивидендов от компании Prime Assets Capital.
В целом по состоянию на начало ноября 2018 году Порошенко задекларировал 123,65 миллионов – его доходы выросли почти в 8 раз.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине12 октября , 13:25
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы4 октября , 10:02
В Киеве горит кинотеатр "Жовтень"29 октября 2014 , 22:27
Украинцы кинулись делать биометрические паспорта7 апреля 2017 , 21:40
Реал – Атлетико: Куртуа рискует не попасть в заявку на матч, шанс для Лунина15 августа , 11:32
Лэмпард: Я в шоке от победы над Манчестер Юнайтед26 сентября , 09:27