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      Декларация Порошенко: на сколько выросли доходы Президента

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      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / Фото из открытых источников

      Петр Порошенко за неполный 2018 год обогатился почти 124 миллиона гривен прибыли.

      Об этих изменениях известно из реестра доходов.

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      В частности, 2 ноября Порошенко задекларировал 1, 35 миллионов гривен процентных доходов от вкладов в Международный инвестиционный банк.


      Доходы Порошенко

      28 октября Президент Украины дополнительно задекларировал 35 миллионов гривен. 28,8 миллиона гривен как доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав, а также еще 6 миллионов гривен дивидендов от компании Prime Assets Capital.

      В целом по состоянию на начало ноября 2018 году Порошенко задекларировал 123,65 миллионов – его доходы выросли почти в 8 раз.

       

      Теги: Новости Украины Петр Порошенко е-декларирование
      Источник: 24 канал
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