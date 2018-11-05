Петр Порошенко за неполный 2018 год обогатился почти 124 миллиона гривен прибыли.

Об этих изменениях известно из реестра доходов.

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В частности, 2 ноября Порошенко задекларировал 1, 35 миллионов гривен процентных доходов от вкладов в Международный инвестиционный банк.



Доходы Порошенко

28 октября Президент Украины дополнительно задекларировал 35 миллионов гривен. 28,8 миллиона гривен как доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав, а также еще 6 миллионов гривен дивидендов от компании Prime Assets Capital.

В целом по состоянию на начало ноября 2018 году Порошенко задекларировал 123,65 миллионов – его доходы выросли почти в 8 раз.