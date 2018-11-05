Декларація Порошенка: на скільки зросли доходи Президента
Петро Порошенко за неповний 2018 рік збагатився майже 124 мільйони гривень прибутку.
Про ці зміни відомо з реєстру доходів.
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Зокрема, 2 листопада Порошенко задекларував 1, 35 мільйонів гривень процентних доходів від вкладів в Міжнародний інвестиційний банк.
Доходи Порошенка
28 жовтня Президент України додатково задекларував 35 мільйонів гривень. 28,8 мільйона гривень як дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, а також ще 6 мільйонів гривень дивідендів від компанії Prime Assets Capital.
Загалом станом на початок листопада 2018 року Порошенко задекларував 123,65 мільйонів – його доходи зросли майже у 8 разів.
Джерело: 24 канал
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