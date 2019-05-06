Декларация Сирского: сколько зарабатывает и чем владеет новый командующий ООС

Новоназначенный командующий Объединенных сил Александр Сирский задекларировал за 2018 год 646 тысяч гривен доходов. Также он пользуется служебной квартирой в Киеве, которую предоставило Министерство обороны.

Соответствующая информация обнародована в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

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За 2018 год Александр Сирский указал следующие доходы:



- 632,157 тысяч гривен – зарплата на основном месте работы в Генеральном штабе;

- 6350 гривен – социальная помощь участникам АТО;

- 1265 гривен – разовая денежная помощь от Генерального штаба;

- 6350 – подарок в неденежной форме.

Жена нового руководителя ООС Харченко Тамара задекларировала 7500 зарплаты и 10,320 тысяч гривен помощи при рождении ребенка.

На счету в "Государственном экспортно-импортном банке" Сирский имеет 80 тысяч гривен, в "Приватбанке" – 85,4 тысячи гривен, в "Ощадбанке" – 12,5 тысячи гривен, а наличными держит 10 тысяч долларов.

Недвижимость семьи Сирского:



- Земельный участок площадью 1000 квадратных метров в Киевской области (владелец – сам Сирский)



- Дачный дом площадью 152,9 метра квадратных в селе Шамраевке на Киевщине (владельцем является жена Тарама Харченко)



- Два земельных участка площадью 2015 квадратных метров и 467 квадратных метров в селе Шамраевке на Киевщине (владелица – Тарама Харченко)



- Сирский пользуется служебной квартирой на 105,6 метра квадратных в Киеве, которую ему предоставило Министерство обороны.



– В объектах незавершенного строительства у него указанное машиноместо площадью 13,7 метра квадратных в Киеве.

Ездит вновь командующий ООС на автомобиле Renault Megan 2017 выпуска за 611 тысяч гривен.

Что известно об Александре Сирском?

6 мая Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сирского новым командующим Объединенных сил.



До начала АТО он был кадровым украинским военным. В 2000-х годах он командовал 72 бригадой, а в 2010-х – первым заместителем начальника Главного командного центра ВСУ, участвовал в тогдашних процессах сотрудничества с НАТО.



После начала войны в Донбассе Александр Сирский стал начальником штаба АТО. Был одним из главных командиров АТО во время боев за Дебальцево зимой 2015 года, вместе с начальником Генштаба ВСУ Виктором Муженко выезжали к самому городу. Он координировал выход украинских военных из Дебальцево.



В 2016 году Сирский возглавлял Объединенный оперативный штаб ВСУ, который координирует оперативные действия различных украинских силовиков на Донбассе. В 2017 году был командиром всей Антитеррористической операции на Востоке Украины, которую впоследствии переименовали в Операцию объединенных сил.