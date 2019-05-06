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      Декларация Сирского: сколько зарабатывает и чем владеет новый командующий ООС

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      Сирский обнародовал свои доходы за 2018 год
      Сирский обнародовал свои доходы за 2018 год / Фото из открытых источников

      Новоназначенный командующий Объединенных сил Александр Сирский задекларировал за 2018 год 646 тысяч гривен доходов. Также он пользуется служебной квартирой в Киеве, которую предоставило Министерство обороны.

      Соответствующая информация обнародована в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

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      За 2018 год Александр Сирский указал следующие доходы:

      - 632,157 тысяч гривен – зарплата на основном месте работы в Генеральном штабе;
      - 6350 гривен – социальная помощь участникам АТО;
      - 1265 гривен – разовая денежная помощь от Генерального штаба;
      - 6350 – подарок в неденежной форме.

      Жена нового руководителя ООС Харченко Тамара задекларировала 7500 зарплаты и 10,320 тысяч гривен помощи при рождении ребенка.

      На счету в "Государственном экспортно-импортном банке" Сирский имеет 80 тысяч гривен, в "Приватбанке" – 85,4 тысячи гривен, в "Ощадбанке" – 12,5 тысячи гривен, а наличными держит 10 тысяч долларов.

      Недвижимость семьи Сирского:

      - Земельный участок площадью 1000 квадратных метров в Киевской области (владелец – сам Сирский)

      - Дачный дом площадью 152,9 метра квадратных в селе Шамраевке на Киевщине (владельцем является жена Тарама Харченко)

      - Два земельных участка площадью 2015 квадратных метров и 467 квадратных метров в селе Шамраевке на Киевщине (владелица – Тарама Харченко)

      - Сирский пользуется служебной квартирой на 105,6 метра квадратных в Киеве, которую ему предоставило Министерство обороны.

      – В объектах незавершенного строительства у него указанное машиноместо площадью 13,7 метра квадратных в Киеве.

      Ездит вновь командующий ООС на автомобиле Renault Megan 2017 выпуска за 611 тысяч гривен.

      Что известно об Александре Сирском?
      6 мая Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сирского новым командующим Объединенных сил.

      До начала АТО он был кадровым украинским военным. В 2000-х годах он командовал 72 бригадой, а в 2010-х – первым заместителем начальника Главного командного центра ВСУ, участвовал в тогдашних процессах сотрудничества с НАТО.

      После начала войны в Донбассе Александр Сирский стал начальником штаба АТО. Был одним из главных командиров АТО во время боев за Дебальцево зимой 2015 года, вместе с начальником Генштаба ВСУ Виктором Муженко выезжали к самому городу. Он координировал выход украинских военных из Дебальцево.

      В 2016 году Сирский возглавлял Объединенный оперативный штаб ВСУ, который координирует оперативные действия различных украинских силовиков на Донбассе. В 2017 году был командиром всей Антитеррористической операции на Востоке Украины, которую впоследствии переименовали в Операцию объединенных сил.

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      Теги: Деньги Новости Украины Новости политики Операция Объединенных сил Новости недвижимости е-декларирование Александр Сирский
      Источник: 24 Канал
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