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      В Зеленского отреагировали на смену Порошенко командующего ООС

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      У Зеленского прокомментировали назначение Сирского новым командующим ООС
      У Зеленского прокомментировали назначение Сирского новым командующим ООС / president.gov.ua

      Президент Петр Порошенко уволил Сергея Наева с должности командующего Объединенных сил, и назначил на его место Александра Сирского. В команде Зеленского отметили, что Сирский – достойный человек и профессиональный генерал. Но не понятно, почему действующий глава государства сделал это назначение именно сейчас, после выборов президента.

      Советник будущего президента Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин рассказал, что это назначение Порошенко – "абсолютно нормальное", передает "Интерфакс".

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      "Я знаю генерала Сирского, это достойный, профессиональный генерал и человек. У него есть соответствующее образование и опыт. Когда-то, в 2006 году мы начали формировать Объединенное оперативное командование, и я лично предлагал его на должность начальника штаба Объединенного оперативного командования, нового органа управления в Вооруженных силах", – рассказал эксперт.

      По словам советника Зеленского, возникает вопрос, почему смена командующего ООС была проведена после завершения президентских выборов, на которых действующий глава государства проиграл.

      "Выборы вроде закончились. Можно же это было сделать раньше", – сказал Апаршин.

      Он также отметил, что экс-командующий Объединенных сил Сергей Наев может занять другую ответственную должность в будущем.

      "Наев – боевой украинский генерал, прошедший войну, обладающий огромным опытом. К этим генералам нет претензий, это боевые генералы. Мы должны сегодня сохранить этих боевых генералов, у которых есть огромный опыт, знания, и которые уже научились воевать", – подчеркнул советник Зеленского.

      Что известно об Александре Сирском?
      6 мая Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сирского новым командующим Объединенных сил.

      До начала АТО он был кадровым украинским военным. В 2000-х годах он командовал 72 бригадой, а в 2010-х – первым заместителем начальника Главного командного центра ВСУ, участвовал в тогдашних процессах сотрудничества с НАТО.

      После начала войны на Донбассе Александр Сирский стал начальником штаба АТО. Был одним из главных командиров АТО во время боев за Дебальцево зимой 2015 года, вместе с начальником Генштаба ВСУ Виктором Муженко выезжали к самому городу. Он координировал выход украинских военных из Дебальцево.

      В 2016 году Сирский возглавлял Объединенный оперативный штаб ВСУ, который координирует оперативные действия различных украинских силовиков на Донбассе. В 2017 году был командиром всей Антитеррористической операции на Востоке Украины, которую впоследствии переименовали в Операцию объединенных сил.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Александр Сирский Сергей Наев Операция Объединенных сил Петр Порошенко Война на Донбассе Владимир Зеленский
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