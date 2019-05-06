Декларація Сирського: скільки заробляє і чим володіє новий командувач ООС

Новопризначений командувач Об'єднаних сил Олександр Сирський задекларував за 2018 рік 646 тисяч гривень доходів. Також він користується службовою квартирою в Києві, яку надало Міністерство оборони.

Відповідна інформація оприлюднена у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

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За 2018 рік Олександр Сирський вказав такі доходи:



- 632,157 тисяч гривень – зарплата на основному місці роботи в Генеральному штабі;

- 6 350 гривень – соціальна допомога учасникам АТО;

- 1 265 гривень – разова грошова допомога від Генерального штабу;

- 6 350 – подарунок у негрошовій формі.

Дружина новопризначеного керівника ООС Харченко Тамара задекларувала 7,5 тисяч зарплати і 10,320 тисяч гривень допомоги при народженні дитини.

На рахунку в "Державному експортно-імпортному банку" Сирський має 80 тисяч гривень, у Приватбанку – 85,4 тисячі гривень, в Ощадбанку – 12,5 тисячі гривень, а готівкою тримає 10 тисяч доларів.

Нерухомість сім'ї Сирського:



– Земельна ділянка площею 1 000 метрів квадратних у Київській області (власник – сам Сирський);



– Дачний будинок площею 152,9 метра квадратних у селі Шамраївці на Київщині (власником є дружина Тарама Харченко);



– Дві земельні ділянки площею 2 015 метрів квадратних і 467 метрів квадратних у селі Шамраївці на Київщині (власниця – Тарама Харченко);



– Сирський користується службовою квартирою на 105,6 метра квадратних в Києві, яку йому надало Міністерство оборони.



– В об'єктах незавершеного будівництва у нього вказане машиномісце площею 13,7 метра квадратних у Києві.

Їздить новопризначений командувач ООС на автомобілі Renault Megan 2017 року випуску за 611 тисяч гривень.

Що відомо про Олександра Сирського?6 травня Порошенко призначив генерал-лейтенанта Сирського новим командувачем Об'єднаних сил.



До початку АТО він був кадровим українським військовим. У 2000-х роках він командував 72 бригадою, а в 2010-х – першим заступником начальника Головного командного центру ЗСУ, брав участь у тодішніх процесах співпраці з НАТО.



Після початку війни на Донбасі Олександр Сирський став начальником штабу АТО. Був одним із головних командирів АТО під час боїв за Дебальцеве взимку 2015 року, разом з начальником Генштабу ЗСУ Віктором Муженком виїжджали до самого міста. Він же координував вихід українських військових з Дебальцева.



У 2016 році Сирський очолював Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ, який координує оперативні дії різних українських силовиків на Донбасі. У 2017 році був командиром всієї Антитерористичної операції на Сході України, яку згодом замінила Операція об'єднаних сил.