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      Декларація Сирського: скільки заробляє і чим володіє новий командувач ООС

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      Сирський оприлюднив свої доходи за 2018 рік
      Сирський оприлюднив свої доходи за 2018 рік / Фото з відкритих джерел

      Новопризначений командувач Об'єднаних сил Олександр Сирський задекларував за 2018 рік 646 тисяч гривень доходів. Також він користується службовою квартирою в Києві, яку надало Міністерство оборони.

      Відповідна інформація оприлюднена у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

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      За 2018 рік Олександр Сирський вказав такі доходи:

      - 632,157 тисяч гривень – зарплата на основному місці роботи в Генеральному штабі;
      - 6 350 гривень – соціальна допомога учасникам АТО;
      - 1 265 гривень – разова грошова допомога від Генерального штабу;
      - 6 350 – подарунок у негрошовій формі.

      Дружина новопризначеного керівника ООС Харченко Тамара задекларувала 7,5 тисяч зарплати і 10,320 тисяч гривень допомоги при народженні дитини. 

      На рахунку в "Державному експортно-імпортному банку" Сирський має 80 тисяч гривень, у Приватбанку – 85,4 тисячі гривень, в Ощадбанку – 12,5 тисячі гривень, а готівкою тримає 10 тисяч доларів.

      Нерухомість сім'ї Сирського:

      Земельна ділянка площею 1 000 метрів квадратних у Київській області (власник – сам Сирський);

      Дачний будинок площею 152,9 метра квадратних у селі Шамраївці на Київщині (власником є дружина Тарама Харченко);

      Дві земельні ділянки площею 2 015 метрів квадратних і 467 метрів квадратних у селі Шамраївці на Київщині (власниця – Тарама Харченко);

      – Сирський користується службовою квартирою на 105,6 метра квадратних в Києві, яку йому надало Міністерство оборони.

      – В об'єктах незавершеного будівництва у нього вказане машиномісце площею 13,7 метра квадратних у Києві.

      Їздить новопризначений командувач ООС на автомобілі Renault Megan 2017 року випуску за 611 тисяч гривень.

      Що відомо про Олександра Сирського?6 травня Порошенко призначив генерал-лейтенанта Сирського новим командувачем Об'єднаних сил.

      До початку АТО він був кадровим українським військовим. У 2000-х роках він командував 72 бригадою, а в 2010-х – першим заступником начальника Головного командного центру ЗСУ, брав участь у тодішніх процесах співпраці з НАТО.

      Після початку війни на Донбасі Олександр Сирський став начальником штабу АТО. Був одним із головних командирів АТО під час боїв за Дебальцеве взимку 2015 року, разом з начальником Генштабу ЗСУ Віктором Муженком виїжджали до самого міста. Він же координував вихід українських військових з Дебальцева.

      У 2016 році Сирський очолював Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ, який координує оперативні дії різних українських силовиків на Донбасі. У 2017 році був командиром всієї Антитерористичної операції на Сході України, яку згодом замінила Операція об'єднаних сил.

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      Теги: Новини України Новини політики Гроші Олександр Сирський е-декларування Новини нерухомості Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 Канал
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