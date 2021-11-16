В декларациях депутатов нашли "ошибки" на четверть миллиарда

В октябре в электронных декларациях должностных лиц нашли ошибки более чем на 270 миллионов гривен. Также нашли и мелкие нарушения.

Национальное агентство по предотвращению коррупции нашло признаки уголовного преступления в 28 декларациях. Всего в октябре проверили 131.

Кстати На Ровенщине депутат сельсовета задекларировал 124 биткойны и 500 акций Tesla

У кого нашли нарушения

Недостоверных сведений на 271 миллион гривен нашли в декларациях десятков должностных лиц:

у судьи Конституционного суда;

у 4 нардепов,

у 14 сотрудников полиции, Государственного бюро расследований или Офиса генпрокурора.

Что не так с декларациями

У депутата Одесского областного совета обнаружили недостоверную информацию о размерах его корпоративных прав на предприятиях. Общая сумма нарушения – 69,8 миллиона гривен.

Присяжный Хмельницкого горрайонного суда задекларировал 21 вид криптовалюты стоимостью 57,6 миллиона гривен, однако наличие этой криптовалюты не подтвердил. В декларации одного народного депутата НАПК не смогло найти происхождение активов на 1,3 миллиона гривен.

Мелкие нарушения

Также в течение октября в 29 декларациях НАПК выявило признаки административного правонарушения, то есть ложь на сумму от 227 тысяч гривен до 1,1 миллиона.

У кого нашли нарушения:

у министра образования и науки;

бывшего председателя АРМА,

у 5 нардепов,

12 депутатов местных советов.

В то же время в 28 декларациях выявили незначительные нарушения, не имеющие денежного выражения.