Только один депутат Рады не подал электронную декларацию о доходах до завершения срока. Это нардеп от фракции "Слуга народа" Анатолий Драбовский.

Он стал единственным парламентарием, который не подал декларацию вовремя, пишет "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники в НАПК.

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Драбовский не подал декларацию. Вот и первый претендент на обоснованный вывод (об умышленном непредставлении декларации – 24 канал),

– прокомментировали в НАПК.

К слову, срок подачи ежегодных деклараций о доходах завершился 31 мая.

Что известно об Анатолии Драбовском

народному депутату 61 год;

является членом парламентского комитета по вопросам бюджета;

победил на выборах на одномандатном округе №12 в Винницкой области в июле 2019 года;

в 2002 и 2010 годах баллотировался в Винницкий городской совет;

до избрания в Верховную Раду был ректором Винницкого кооперативного института.

Обратите внимание! Незадолго до дедлайна декларацию обнародовал президент Владимир Зеленский. В ней он указал недвижимость в Украине и за рубежом, миллионные доходы и коллекцию ценных часов.