Декларацию не подал только один народный депутат: известно кто
Только один депутат Рады не подал электронную декларацию о доходах до завершения срока. Это нардеп от фракции "Слуга народа" Анатолий Драбовский.
Он стал единственным парламентарием, который не подал декларацию вовремя, пишет "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники в НАПК.
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Драбовский не подал декларацию. Вот и первый претендент на обоснованный вывод (об умышленном непредставлении декларации – 24 канал),
– прокомментировали в НАПК.
К слову, срок подачи ежегодных деклараций о доходах завершился 31 мая.
Что известно об Анатолии Драбовском
- народному депутату 61 год;
- является членом парламентского комитета по вопросам бюджета;
- победил на выборах на одномандатном округе №12 в Винницкой области в июле 2019 года;
- в 2002 и 2010 годах баллотировался в Винницкий городской совет;
- до избрания в Верховную Раду был ректором Винницкого кооперативного института.
Обратите внимание! Незадолго до дедлайна декларацию обнародовал президент Владимир Зеленский. В ней он указал недвижимость в Украине и за рубежом, миллионные доходы и коллекцию ценных часов.