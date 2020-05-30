Дмитрий Разумков обнародовал декларацию за 2019 год. Он и его жена получили втрое больший доход, чем в 2018 году. Спикер Рады отметил, что одолжил третьему лицу более 26 миллионов гривен. Должник часто фигурирует как проблемный. Кроме того, из автопарка главы парламента исчезла Mazda, ее Разумков кому-то подарил.

Информацию о доходах, движимом и недвижимом имуществе Дмитрий Разумков обнародовал в своей декларации.

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Доходы семьи Разумкова

Председатель Рады и его жена в общем в 2019 году получили 5,9 миллиона гривен. Основа – зарплата, а также деньги от предоставления имущества в аренду своей же фирме, продажи движимого имущества и ценных бумаг.

Основа – зарплата, а также деньги от предоставления имущества в аренду своей же фирме, продажи движимого имущества и ценных бумаг. Доходы Разумкова в частном секторе в 2019 году превысили показатель 2018 года, когда он работал только в бизнесе. А его жена от предпринимательской деятельности заработала в 5 раз больше.

Также глава парламента в прошлом году получил 27,8 тысячи гривен от продажи электроэнергии по "зеленому" тарифу и получил 10,3 тысячи гривен социальной помощи.

по "зеленому" тарифу и получил Спикер указал также 22,3 тысячи гривен, которые получил от партии "Слуга народа" за его обучение.

Сбережения и займы

В то же время денежные сбережения супругов в гривне уменьшились на 122,8 тысячи гривен и составляют 1 миллион 44 тысячи . Семья имеет также 166 тысяч долларов наличными и на счетах и ​​ 1 тысячу 325 евро.

. Семья имеет также наличными и на счетах и ​​ Интересно, что 26,7 миллиона гривен Разумков одолжил человеку по имени Олег Галушко. Похожая сумма "займа третьему лицу" была указана и в предыдущей декларации парламентария.

Похожая сумма "займа третьему лицу" была указана и в предыдущей декларации парламентария. В реестре судебных решений человек с таким именем неоднократно фигурировал как заемщик, который не возвращает долги вовремя.

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Движимое и недвижимое имущество супругов

По состоянию на конец 2019 года в семье были такие автомобили: две Toyota, Land Cruiser 200 и Camry, BMW Х5 и Tesla Model S.

две Toyota, Land Cruiser 200 и Camry, BMW Х5 и Tesla Model S. Mazda 6 2014 года, которая была в предыдущей декларации, исчезла. Разумков указал, что подарил кому-то машину.

2014 года, которая была в предыдущей декларации, исчезла. Разумков указал, что Его жена Юлия Чайка получила от него подарок стоимостью в 80,5 тысячи гривен. Однако какой именно – не известно.

Однако какой именно – не известно. Она продала движимого имущества на 744,8 тысячи гривен. Что именно – Разумков тоже не указал.

Что именно – Разумков тоже не указал. В собственности супругов находятся 6 квартир, 4 земельных участка и дача. Расположены они в Киеве, Николаеве, Киевской и Черкасской областях.

Корпоративные права и участие в компаниях

Жена политика имеет корпоративные права в трех компаниях "Интеринвест XXI века", "Бизнесинвестбуд", "Украинская политконсалтингова группа". В четырех является конечным бенефициаром (кроме упомянутых, в собственности является фирма "Интеринвест XXI века и компания").