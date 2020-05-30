Разумков обнародовал декларацию: одолжил миллионы "проблемному" должнику и подарил свою Mazda
Дмитрий Разумков обнародовал декларацию за 2019 год. Он и его жена получили втрое больший доход, чем в 2018 году. Спикер Рады отметил, что одолжил третьему лицу более 26 миллионов гривен. Должник часто фигурирует как проблемный. Кроме того, из автопарка главы парламента исчезла Mazda, ее Разумков кому-то подарил.
Информацию о доходах, движимом и недвижимом имуществе Дмитрий Разумков обнародовал в своей декларации.
Читайте также Разумков сказал, сколько зарабатывает он и депутаты в Раде
Доходы семьи Разумкова
- Председатель Рады и его жена в общем в 2019 году получили 5,9 миллиона гривен. Основа – зарплата, а также деньги от предоставления имущества в аренду своей же фирме, продажи движимого имущества и ценных бумаг.
- Доходы Разумкова в частном секторе в 2019 году превысили показатель 2018 года, когда он работал только в бизнесе. А его жена от предпринимательской деятельности заработала в 5 раз больше.
- Также глава парламента в прошлом году получил 27,8 тысячи гривен от продажи электроэнергии по "зеленому" тарифу и получил 10,3 тысячи гривен социальной помощи.
- Спикер указал также 22,3 тысячи гривен, которые получил от партии "Слуга народа" за его обучение.
Сбережения и займы
- В то же время денежные сбережения супругов в гривне уменьшились на 122,8 тысячи гривен и составляют 1 миллион 44 тысячи. Семья имеет также 166 тысяч долларов наличными и на счетах и 1 тысячу 325 евро.
- Интересно, что 26,7 миллиона гривен Разумков одолжил человеку по имени Олег Галушко. Похожая сумма "займа третьему лицу" была указана и в предыдущей декларации парламентария.
- В реестре судебных решений человек с таким именем неоднократно фигурировал как заемщик, который не возвращает долги вовремя.
Узнайте больше Кто такой Дмитрий Разумков: жизнеописание нового спикера Верховной Рады
Движимое и недвижимое имущество супругов
- По состоянию на конец 2019 года в семье были такие автомобили: две Toyota, Land Cruiser 200 и Camry, BMW Х5 и Tesla Model S.
- Mazda 6 2014 года, которая была в предыдущей декларации, исчезла. Разумков указал, что подарил кому-то машину.
- Его жена Юлия Чайка получила от него подарок стоимостью в 80,5 тысячи гривен. Однако какой именно – не известно.
- Она продала движимого имущества на 744,8 тысячи гривен. Что именно – Разумков тоже не указал.
- В собственности супругов находятся 6 квартир, 4 земельных участка и дача. Расположены они в Киеве, Николаеве, Киевской и Черкасской областях.
Корпоративные права и участие в компаниях
Жена политика имеет корпоративные права в трех компаниях "Интеринвест XXI века", "Бизнесинвестбуд", "Украинская политконсалтингова группа". В четырех является конечным бенефициаром (кроме упомянутых, в собственности является фирма "Интеринвест XXI века и компания").