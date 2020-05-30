Разумков оприлюднив декларацію: позичив мільйони "проблемному" боржнику і подарував свою Mazda
Дмитро Разумков оприлюднив декларацію за 2019 рік. Він та його дружина отримали втричі більший дохід, ніж у 2018 році. Спікер Ради зазначив, що позичив третій особі понад 26 мільйонів гривень. Боржник часто фігурує як проблемний. Крім того, з автопарку глави парламенту зникла Mazda, її Разумков комусь подарував.
Інформацію про доходи, рухоме та нерухоме майно Дмитро Разумков оприлюднив у своїй декларації.
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Доходи сім’ї Разумкових
- Голова Ради та його дружина загалом у 2019 році отримали 5,9 мільйона гривень. Основа – зарплата, а також гроші від надання майна в оренду своїй же фірмі, продажу рухомого майна та цінних паперів.
- Доходи Разумкова у приватному секторі у 2019 році перевищили показник 2018 року, коли він працював тільки в бізнесі. А його дружина від підприємницької діяльності заробила у 5 разів більше.
- Також глава парламенту минулого року отримав 27,8 тисячі гривень від продажу електроенергії за "зеленим" тарифом та отримав 10,3 тисячі гривень соціальної допомоги.
- Спікер вказав також 22,3 тисячі гривень, які отримав від партії "Слуга народу" за його навчання.
Збереження та позики
- Водночас грошові збереження подружжя у гривні зменшились на 122,8 тисячі гривень і становлять 1 мільйон 44 тисячі. Сім’я має також 166 тисяч доларів готівкою та на рахунках і 1 тисячу 325 євро.
- Цікаво, що 26,7 мільйона гривень Разумков позичив людині на ім'я Олег Галушко. Схожа сума "позики третій особі" була вказана і в попередній декларації парламентаря.
- У реєстрі судових рішень людина з таким іменем неодноразово фігурувала як позичальник, який не повертає борги вчасно.
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Рухоме та нерухоме майно подружжя
- Станом на кінець 2019 року у сім’ї були такі автомобілі: дві Toyota, Land Cruiser 200 і Camry, BMW Х5 і Tesla Model S.
- Mazda 6 2014 року, яка була у попередній декларації, зникла. Разумков вказав, що подарував комусь автівку.
- Його дружина Юлія Чайка отримала від нього подарунок вартістю у 80,5 тисячі гривень. Однак який саме – не відомо.
- Вона продала рухомого майна на 744,8 тисячі гривень. Що саме – Разумков теж не вказав.
- У власності подружжя перебувають 6 квартир, 4 земельні ділянки та дача. Розташовані вони у Києві, Миколаєві, Київській та Черкаській областях.
Корпоративні права та участь у компаніях
Дружина політика має корпоративні права у трьох компаніях "Інтерінвест XXI століття", "Бізнесінвестбуд", "Українська політконсалтингова група". У чотирьох є кінцевим бенефіціаром (крім згаданих, у власності є фірма "Інтерінвест XXI століття і компанія").