Дмитро Разумков оприлюднив декларацію за 2019 рік. Він та його дружина отримали втричі більший дохід, ніж у 2018 році. Спікер Ради зазначив, що позичив третій особі понад 26 мільйонів гривень. Боржник часто фігурує як проблемний. Крім того, з автопарку глави парламенту зникла Mazda, її Разумков комусь подарував.

Інформацію про доходи, рухоме та нерухоме майно Дмитро Разумков оприлюднив у своїй декларації.

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Доходи сім’ї Разумкових

Голова Ради та його дружина загалом у 2019 році отримали 5,9 мільйона гривень . Основа – зарплата, а також гроші від надання майна в оренду своїй же фірмі, продажу рухомого майна та цінних паперів.

. Основа – зарплата, а також гроші від надання майна в оренду своїй же фірмі, продажу рухомого майна та цінних паперів. Доходи Разумкова у приватному секторі у 2019 році перевищили показник 2018 року, коли він працював тільки в бізнесі. А його дружина від підприємницької діяльності заробила у 5 разів більше.

Також глава парламенту минулого року отримав 27,8 тисячі гривень від продажу електроенергії за "зеленим" тарифом та отримав 10,3 тисячі гривень соціальної допомоги.

за "зеленим" тарифом та отримав Спікер вказав також 22,3 тисячі гривень, які отримав від партії "Слуга народу" за його навчання.

Збереження та позики

Водночас грошові збереження подружжя у гривні зменшились на 122,8 тисячі гривень і становлять 1 мільйон 44 тисячі. Сім’я має також 166 тисяч доларів готівкою та на рахунках і 1 тисячу 325 євро.

Сім’я має також готівкою та на рахунках і Цікаво, що 26,7 мільйона гривень Разумков позичив людині на ім'я Олег Галушко . Схожа сума "позики третій особі" була вказана і в попередній декларації парламентаря.

. Схожа сума "позики третій особі" була вказана і в попередній декларації парламентаря. У реєстрі судових рішень людина з таким іменем неодноразово фігурувала як позичальник, який не повертає борги вчасно.

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Рухоме та нерухоме майно подружжя

Станом на кінець 2019 року у сім’ї були такі автомобілі : дві Toyota, Land Cruiser 200 і Camry, BMW Х5 і Tesla Model S.

: дві Toyota, Land Cruiser 200 і Camry, BMW Х5 і Tesla Model S. Mazda 6 2014 року, яка була у попередній декларації, зникла. Разумков вказав, що подарував комусь автівку.

2014 року, яка була у попередній декларації, зникла. Разумков вказав, що Його дружина Юлія Чайка отримала від нього подарунок вартістю у 80,5 тисячі гривень. Однак який саме – не відомо.

гривень. Однак який саме – не відомо. Вона продала рухомого майна на 744,8 тисячі гривень. Що саме – Разумков теж не вказав.

гривень. Що саме – Разумков теж не вказав. У власності подружжя перебувають 6 квартир, 4 земельні ділянки та дача. Розташовані вони у Києві, Миколаєві, Київській та Черкаській областях.

Корпоративні права та участь у компаніях

Дружина політика має корпоративні права у трьох компаніях "Інтерінвест XXI століття", "Бізнесінвестбуд", "Українська політконсалтингова група". У чотирьох є кінцевим бенефіціаром (крім згаданих, у власності є фірма "Інтерінвест XXI століття і компанія").