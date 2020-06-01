Тільки один депутат Ради не подав електронну декларацію про доходи до завершення терміну. Це нардеп від фракції "Слуга народу" Анатолій Драбовський.

Він став єдиним парламентарем, який не подав декларацію вчасно, пише "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела у НАЗК.

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Драбовський не подав декларацію. Ось і перший претендент на обґрунтований висновок (про навмисне не подання декларації – 24 канал),

– прокоментували в НАЗК.

До слова, термін подання щорічних декларацій про доходи завершився 31 травня.

Що відомо про Анатолія Драбовського

народному депутату 61 рік;

є членом парламентського комітету з питань бюджету;

переміг на виборах на одномандатному окрузі №12 у Вінницькій області у липні 2019 року;

у 2002 та 2010 роках балотувався до Вінницької міської ради;

до обрання до Верховної Ради був ректором Вінницького кооперативного інституту.

Зверніть увагу! Незадовго до дедлайну декларацію оприлюднив президент Володимир Зеленський. У ній він вказав нерухомість в Україні та за кордоном, мільйонні доходи та колекцію цінних годинників.