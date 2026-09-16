Изменения позволят контролировать образ жизни правоохранителей. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Что сказал Зеленский?

Президент Украины рассказал, что в среду, 16 сентября, провел совещание по дальнейшим законодательным шагам по борьбе с коррупцией. Глава государства назвал среди таких мер: возвращение декларирования состояния для правоохранителей и Сил безопасности, которые не находятся на фронте и проверки руководителей органов власти.

Зеленский подчеркнул, что возобновление декларирования позволит эффективно осуществлять контроль над имущественным положением и образом жизни работников правоохранительных органов. Насчет массовых проверок президент говорил с премьер-министром Сергеем Корецким.

В центральных органах исполнительной власти нужно проверить всех руководителей – назначенных и исполняющих обязанности. От Налоговой, АРМА и до различных инспекций, у которых коррупционные риски, и они высоки,

– заявил Зеленский.

Также президент поблагодарил нардепов за принятие соответствующих решений. Он отметил, что уголовная ответственность за "крышевание" мошеннических колл-центров должна быть жесткой. Глава государства добавил, что подписал этот закон.

Напомним, что во вторник, 15 сентября, Елизавета Ивахненко является фигуранткой дела НАБУ и САП "Карфаген" отрицает незаконное происхождение дорогих украшений. Она заявила, что не покупала себе драгоценности сама. 24-летняя девушка сказала, что это подарки от мужчин, с которыми она раньше имела отношения, а также от других поклонников.

В среду, 16 сентября, апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения заместителю начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергею Крапиве. Фигурант дела "Карфаген" в дальнейшем останется под стражей с возможностью уплатить 120 миллионов гривен залога.