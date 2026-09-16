Зміни дозволять контролювати спосіб життя правоохоронців. Про це повідомив Володимир Зеленський.

Що сказав Зеленський?

Президент України розповів, що у середу, 16 вересня провів нараду щодо подальших законодавчих кроків по боротьбі з корупцією. Він підкреслив, що відновлення фінансової звітності для посадовців у тилу матиме чітку мету. Заплановані зміни дозволять реально контролювати майновий стан та спосіб життя правоохоронців.

Паралельно влада ініціює масштабну ревізію керівного складу в ключових державних інституціях. Це питання глава держави вже обговорив із Прем'єр-міністром Сергієм Корецьким.

Перевірки стосуватимуться як офіційно призначених очільників, так і виконувачів обов’язків у відомствах із високими корупційними ризиками.

У центральних органах виконавчої влади треба перевірити всіх керівників – призначених та виконувачів обов’язків. Від Податкової, АРМА і до різних інспекцій, у яких корупційні ризики, і вони високі,

– заявив Зеленський.