Під час засідання суду 15 вересня Івахненко заперечила незаконне походження дорогих прикрас.

Звідки у "Музи" такі коштовні речі?

Дівчина заявила, що вона не купувала собі коштовності сама. Це усе подарунки від чоловіків, з якими вона раніше мала стосунки, а також від інших прихильників.

Нагадаємо, що Єлизавета Івахненко є фігуранткою справи НАБУ та САП "Карфаген". На плівках вона має псевдонім "Муза".

У матеріалах провадження її називають близькою до співробітника Офісу генпрокурора Сергія Кропиви. Саме він вважається організатором злочинної групи, яка систематично отримувала хабарі від шахрайських кол-центрів.

Слідство вважає, що учасники схеми легалізували понад 89,9 мільйона гривень незаконно отриманих коштів. Івахненко могла бути причетна до їх легалізації.

Водночас захист дівчини заперечує ці звинувачення. Сама Івахненко заявляла в суді, що не знала про існування будь-якої злочинної організації та не має стосунку до інкримінованих їй дій.

7 вересня ВАКС відправив Івахненко під варту. Водночас суд передбачив можливість звільнення під заставу у 20 мільйонів гривень.

Яке майно Івахненко впало в око правоохоронців?

Єлизавета Івахненко – 24-річна одеситка. Після навчання в Одеській юридичній академії дівчина працювала в цьому ж університеті лаборанткою.

Паралельно вона на громадських засадах виконувала обов'язки заступниці декана факультету кібербезпеки та інформаційних технологій.

У 2024 – 2025 навчальному році вона вже офіційно представляла академію як заступниця декана, зокрема проводила профорієнтаційні заходи та брала участь у публічних форумах.

Наприкінці 2024/2025 навчального року Івахненко припинила трудові відносини з університетом.

Також у липні 2025 року вона зареєструвала ФОП у сфері права.

Увагу до статків юристки привернули її колишні публікації в Instagram. На фотографіях вона демонструвала дорогі прикраси, одяг і аксесуари люксових брендів, а також автомобілі.

Нині сторінка Івахненко видалена.

За даними журналістів, дівчина володіє Mercedes-Benz EQE 350 2023 року випуску. У червні 2025 року автомобіль оформили на неї.

Також у жовтні 2025 року на Івахненко зареєстрували нежитлове приміщення площею понад 150 квадратних метрів у Печерському районі Києва.

Крім того, у січні 2026 року квартира в Одесі площею 64,5 квадратного метра з'явилася у власності її матері.