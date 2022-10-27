Президент Института национальной памяти Кароль Навроцкий отметил, что Польша свободная и независимая страна. Это не российская колония, не часть российской имперской системы, как было во времена коммунизма.
Кстати Сенат Польши признал власть России террористическим режимом
В каких городах демонтировали памятники
Впервые в истории Польши одновременно демонтировали четыре памятника, посвященные Красной армии, в четырех городах: Глубчице и Бычина (Опольское воеводство), Боболице (Западнопоморское воеводство) и возле Сташува (Свентокшиское воеводство).
Демонтаж памятника "Благодарности Красной Армии" в Мокре / Фото Дариуш Скшиняж
Навроцкий добавил, что памятники являются символом лжи, потому что советская власть не принесла никому свободы в 1945 году. Она принесла еще одно порабощение, завоевала Польшу и относилась к ней, как к своей добыче.
Освобождение не могли нести те, кто сам свободы не имел,
– подчеркнул президент Института национальной памяти.
Демонтаж советского памятника в Бычине / Фото Дариуш Скшиняж
Какую роль играет Польша во время войны в Украине
- Польша будет помогать Украине восстанавливать свои военные запасы. В частности, мощными танками PT-91 Twardy.
- 26 октября Сенат Польши поддержал резолюцию о признании России государством-террористом. За резолюцию проголосовали все присутствующие сенаторы.
- 70% поляков однозначно против того, чтобы граждане России пересекали границу Польши. Граждане страны не хотят, чтобы их Польша принимала россиян, бегущих от мобилизации на войну в Украине.
- Президент Польши Анджей Дуда заявил, что "формула мира" для Украины может быть только одна. В частности, для этого следует привлечь Россию к ответственности за ее военные преступления.
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