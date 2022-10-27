Президент Інституту національної пам’яті Кароль Навроцький зазначив, що Польща є вільною і незалежною країною. Це не російська колонія, не частина російської імперської системи, як це було за часів комунізму.

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У яких містах демонтували пам'ятники

Вперше в історії Польщі одночасно демонтували чотири пам’ятники, присвячені Червоній армії, у чотирьох містах: Глубчице та Бичина (Опольське воєводство), Боболіце (Західнопоморське воєводство) та біля Сташува (Свєнтокшиське воєводство).

Демонтаж пам'ятника "Вдячності Червоної Армії" в Мокре / Фото Даріуш Скшиняж

Навроцький додав, що пам’ятники є символом брехні, тому що радянська влада не принесла нікому свободи в 1945 році. Вона принесла ще одне поневолення, завоювала Польщу і ставилася до неї, як до своєї здобичі.

Визволення не могли нести ті, хто сам свободи не мав,

– наголосив президент Інституту національної пам’яті.

Демонтаж радянського пам'ятника в Бичині / Фото Даріуш Скшиняж

Зазначимо! Пам'ятник "Вдячності Червоної Армії" в Глубчицях встановлено в 1945 році в міському парку. Він вшанував пам’ять червоноармійців, полеглих у Глубчицькому повіті. Унизу постаменту знаходився табличка з написом: "Честь і слава воїнам Радянської Армії, полеглим за визволення Глубчицької землі – Глубчиці".

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