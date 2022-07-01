Чужакам в Харьков – нельзя

Оу, шит, Бандера еще не родился тогда. Поймайте кто-нибудь Терехова и распечатайте ему справку по истории украинского Харькова.

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"Впервые "Оборона Украины" заявила о себе ночью 1 ноября 1904 года. "Боевики" взорвали памятник Александру Пушкину в Харькове, установленный незадолго до этого. Это был год празднования 250-летия "воссоединения" Украины с Россией и памятник построили в честь торжеств по этому поводу.

Согласно всем традициям революционеров, свой поступок "Оборона Украины" объяснила в специальной прокламации. В ней российскому правительству заявлялось, что к такому акту силы "Оборону Украины" вынудило тяжелое положение украинского народа.

Авторы прокламации указывали, что на силой захваченной территории "Слободской Украины, традиции которой уходят вглубь аж до славных времен гетмана Богдана, не должно быть никому и никакого монумента из чужаков...".

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Время компромиссов с "совками" прошло

Бывает, слушаю доктора Комаровского с целью изучения процесса построения украинской политической нации в Харькове. Он процитировал недавно местного бизнесмена: "Я же открывал автосалон, чтобы людям из Белгорода удобно было, а они, с*ки"…

Вот так и Терехов заигрывает с "совками", чтобы им "удобно было" от Пушкина не отказываться, а они потом за него и не проголосуют. Потому что ничем они от тех белгородцев не отличаются. Так ему и передайте.

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