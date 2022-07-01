Чужинцям у Харків – зась

Оу, шит, Бандера ще й не народився тоді. Впіймайте хтось Терехова і роздрукуйте йому довідку з історії українського Харкова.

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"Вперше "Оборона України" заявила про себе вночі 1 листопада 1904 року. "Бойовики" підірвали пам'ятник Олександру Пушкіну в Харкові, встановлений незадовго до того. Це був рік святкування 250-річчя "возз'єднання" України з Росією, і пам'ятник спорудили на честь урочистостей з цього приводу.

Відповідно до всіх традицій революціонерів, свій вчинок "Оборона України" пояснила у спеціальній прокламації. В ній російському уряду заявлялось, що до такого акту сили "Оборону України" змусило важке становище українського народу.

Автори прокламації вказували, що на силоміць загарбаній території "Слобідської України, традиції якої сягають аж до славних часів гетьмана Богдана, не має бути нікому і ніякого монумента з чужинців…".

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Час компромісів із "совками" минув

Буває слухаю доктора Комаровського з метою вивчення процесу побудови української політичної нації в Харкові. Він процитував недавно місцевого бізнесмена: "Я ж відкривав автосалон, щоб людям з Бєлгорода зручно було, а вони, с*ки"…

От так і Терехов заграє зі "совками", щоб їм "зручно було" від Пушкіна не відмовлятися, а вони потім за нього і не проголосують. Бо нічим вони від тих бєлгородців не різняться. Так йому і передайте.

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