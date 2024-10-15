Их обвиняют в массовых убийствах. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

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Что известно о преступлениях севастопольских "беркутовцев"

Следователи выяснили, что обвиняемые 20 февраля 2014 года примерно в 9:00 были на улице Институтской в Киеве вблизи пешеходного моста. Согласовав свои действия с правоохранителями из других подразделений, в частности, спецроты киевского "Беркута", они незаконно применили помповые ружья Форт-500, снаряженные патронами со свинцовой картечью.

В результате погибли трое митингующих, а еще трое получили огнестрельные ранения различной степени тяжести,

– отметили прокуроры.

Они также добавили, что эти преступления предшествовали следующим массовым умышленным убийствам и ранениям граждан, участвовавших в акциях протеста. Их совершали милиционеры спецподразделений киевского "Беркута" и внутренних войск МВД Украины. Тогда применяли нарезное табельное автоматическое и снайперское огнестрельное оружие.

Следователи установили, что после этого обвиняемые вернулись в Севастополь, а впоследствии перешли на сторону России и способствовали аннексии Крыма.

Им инкриминируется превышение власти при выполнении преступного приказа с применением насилия, а также незаконное препятствование организации и проведению митингов, умышленное убийство и покушения на убийства всего шести человек.

"Всего 20 февраля 2014 года в центральной части города Киева были убиты 48 протестующих, еще более 90 получили огнестрельные ранения. За эти преступления к уголовной ответственности привлечены 38 человек, в том числе 4 чиновников и 34 правоохранителей, обвинительные акты в отношении которых переданы в суд. Из них 4 сотрудников спецподразделения милиции "Беркут" осуждены, по другим продолжаются судебные процессы", – отчитались в Офисе Генпрокурора.