Їх звинувачують у масових вбивствах. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

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Що відомо про злочини севастопольських "беркутівців"

Слідчі з'ясували, що обвинувачені 20 лютого 2014 року приблизно о 9:00 були на вулиці Інститутській в Києві поблизу пішохідного мосту. Погодивши свої дії із правоохоронцями з інших підрозділів, зокрема, спецроти київського "Беркуту", вони незаконно застосували помпові рушниці Форт-500, споряджені патронами зі свинцевою картеччю.

Внаслідок цього загинуло троє мітингувальників, а ще троє отримали вогнепальні поранення різного ступеня тяжкості,

– зауважили прокурори.

Вони також додали, що ці злочини передували наступним масовим умисним вбивствам та пораненням громадян, що брали участь в акціях протесту. Їх вчиняли міліціонери спецпідрозділів київського "Беркуту" та внутрішніх військ МВС України. Тоді застосовували нарізну табельну автоматичну та снайперську вогнепальну зброю.

Слідчі встановили, що після цього обвинувачені повернулися до Севастополя, а згодом перейшли на бік Росії та сприяли анексії Криму.

Їм інкриміновано перевищення влади під час виконання злочинного наказу із застосуванням насильства, а також незаконне перешкоджання організації та проведенню мітингів, умисне вбивство та замахи на вбивства загалом шести людей.

"Загалом 20 лютого 2014 року в центральній частині міста Києва було вбито 48 протестувальників, ще понад 90 отримали вогнепальні поранення. За ці злочини до кримінальної відповідальності притягнуто 38 осіб, у тому числі 4 високопосадовців та 34 правоохоронців, обвинувальні акти щодо яких передано до суду. З них 4 співробітників спецпідрозділу міліції "Беркут" засуджено, щодо інших тривають судові процеси", – прозвітували в Офісі Генпрокурора.