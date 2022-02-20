Дела Майдана: Венедиктова говорит о "волне подъема" в расследованиях

Преступления, совершенные против украинского народа во время Революции Достоинства, расследуют уже 8 лет. Генпрокурор Ирина Венедиктова признала, что не все удалось раскрыть, но над этим работают.

Она подчеркнула, что в прошлом году завершили следствие по так называемому "материнскому" делу. Речь идет о верхушках организаторов событий самых кровавых дней Майдана – топ-силовиков во главе с Януковичем.

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Сейчас у нас действительно волна подъема по делам Майдана. Растет количество подозреваемых, приняли законодательные изменения по "заочкам". Это позволило разблокировать следствие по поводу тех, кто скрывается. Главное – приговоры, а их количество в прошлом году равно общему количеству приговоров за предыдущие три года,

– заявила Венедиктова.

Генпрокурор призвала не сбавлять темп. В противном случае "волна может разбиться о несуразные процессы и все сверхусилия ради справедливости будут напрасны".

Суды не должны завершиться ничем

Венедиктова подчеркнула, что потерпевшие и семьи Героев Небесной Сотни годами ждут справедливости. Вместе с тем истекают и сроки привлечения к ответственности за преступления.

"В ноябре 2023 – феврале 2024 года в отношении 175 эпизодов тяжких преступлений, в которых обвиняются 133 человека. Затяжные судебные процессы, в которых наши прокуроры соревнуются больше не с аргументами или доказательствами, а с, по сути, толерованными УПК процессуальными диверсиями, не должны завершиться нечем, а тяжкие преступления – безнаказанными", – сказала она.

Генпрокурор убеждает, что сдаваться не собираются и будут продолжать работу. Вместе с общественными организациями уже наработали поправки к Уголовному кодексу.

Расследование дел Майдана

Ирина Венедиктова объявляла имена подозреваемых в расстрелах мирных протестующих в феврале 2014 года. Сбежавшему президенту Виктору Януковичу и его приспешникам светит пожизненное заключение.

Киевский суд избрал бывшему главному охраннику Виктора Януковича меру пресечения. Она была в виде содержания под стражей, и также позволили провести досудебное расследование в отношении него.

Также Государственное бюро расследований завершило расследование против бывшего руководства МВД. Дело касается незаконной поставки гранат из России силовикам во время Майдана.

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