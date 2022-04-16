Об этом президент сообщил в своем видеообращении к украинскому народу, пишет 24 канал.
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Встреча Зеленского с силовиками
Владимир Зеленский провел важную встречу с силовиками, на которой присутствовали:
- главнокомандующий Вооруженными Силами Украины;
- начальник Генерального штаба;
- руководитель Главного управления разведки;
- командующий Национальной гвардией;
- министр внутренних дел;
- руководитель Службы безопасности Украины;
- глава Офиса президента;
- секретарь Совета национальной безопасности и обороны;
- глава делегации на переговорах.
Главная тема – это Мариуполь. Подробности сейчас не могут быть публичными. Но делаем все для спасения наших людей,
– рассказал Владимир Зеленский.
Он также добавил, что в настоящее время идет восстановление нормальной жизни в тех областях и районах, откуда были изгнаны оккупанты. Объем работ – действительно колоссальный.
Деоккупировано уже 918 населенных пунктов разного масштаба. Продолжается разминирование, возобновление снабжения электричеством, водой и газом. Возобновляется работа полиции, почты, структур государственной и местной власти.
Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео