Про це президент повідомив у своєму відеозверненні до українського народу, пише 24 канал.

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Зустріч Зеленського з силовиками

Володимир Зеленський провів важливу зустріч з силовиками, на якій були присутні:

головнокомандувач Збройних Сил України;

начальник Генерального штабу;

керівник Головного управління розвідки;

командувач Національної гвардії;

міністр внутрішніх справ;

очільник Служби безпеки України;

глава Офісу президента;

секретар Ради національної безпеки й оборони;

голова делегації на переговорах.

Головна тема – це Маріуполь. Деталі зараз не можуть бути публічними. Але робимо все для порятунку наших людей,

– розповів Володимир Зеленський.

Він також додав, що нині триває відновлення нормального життя у тих областях і районах, звідки вигнали окупантів. Обсяг робіт – дійсно колосальний.

Деокуповано вже 918 населених пунктів різного масштабу. Триває розмінування, відновлення постачання електрики, води та газу. Відновлюється також робота поліції, пошти, структур державної та місцевої влади.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео



