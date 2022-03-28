Делают подарок Путину, – Пионтковский об извинениях за речь Байдена

Джо Байден во время речи в Польше 26 марта заявил, что Путин не может оставаться у власти. Однако сразу же страны Запада начали извиняться за слова американского президента, чем делают подарок Владимиру Путину.

Об этом заявил российский публицист Андрей Пионтковский в эфире 24 канала.

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По его словам, гордая позиция Джо Байдена прикрыта сейчас телами украинских солдат, которые героически сражаются, защищая мир.

Андрей Пионтковский говорит, что ему сначала казалось, что речь Джо Байдена в Польше исправила все. По его мнению, что это была прекрасная речь, но уже через 5 минут были полностью "смазаны" впечатления.

"Началась какая-то вакханалия с извинениями. Байден эмоционально закончил текст, потому что был поражен после встречи с украинскими беженцами. Он сказал, что Путин не может оставаться у власти, за что Запад начал извиняться", – объяснил российский публицист.

Он считает, что это была замечательная концовка речи, но сразу в Кремле появилась реакция Пескова, якобы только российский народ может определять, кто будет у власти.

Впоследствии "выскочил" некий представитель и заявил, что президента США поняли неправильно. Это напугало весь Запад. Уже вторые сутки происходит бесконечная вакханалия извинений за эту речь Байдена... Они заставили президента США самого признаться, что он не будет менять власть в РФ,

– добавил Пионтковский.

Эксперт заверил, что война это, прежде всего, психология. "Какой подарок они делают Путину. Страшное политическое поражение Запад начал", – подытожил он.

К слову, канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на речь Байдена и заверил, что Североатлантический альянс (НАТО) не ставит себе за цель свергнуть Путина.

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