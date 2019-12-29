Делать несколько дел одновременно – помогает или вредит: развенчание мифов

Многозадачность, инфомания – это уже о современном мире и деятельности в нем. А эффективная мультизадачность, умеем ли мы переключаться между одной и другой деятельностью? И наконец, какой получаем результат – читайте дальше.

Римский император Гай Юлий Цезарь с этим справлялся на отлично. Историки описывают его как человека, который умел делать одновременно несколько дел. И тогда это считалось чем-то невероятным.

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Император умел ехать на лошади и диктовать письма. Или просто диктовать разные письма трем или даже семерым писарям. Еще, говорят, умел одновременно читать или писать и слушать.



Гай Юлий Цезарь – выдающийся полководец

Способностью к мультизадачности люди увлекались всегда. Мифические существа с шестью руками или десятью глазами – это первые "многозадачники". А вообще этот термин не о людях. Многозадачность – это о компьютерных процессорах.

Лишь в 20 веке люди решили, что мультитаскинг – это и о них.

► Задача. Докажите свою способность к многозадачности. Посчитайте пасы, которые осуществит команда в белом на видео:

Правильный ответ – внизу после текста программы. Но! Заметили ли вы медведя-танцора?

Миф 1. Люди способны к мультизадачности

"За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь", – гласит украинская пословица. И недаром: в народе давно заметили, что делать несколько дел – это себе в убыток.

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Сразу в нескольких ведущих университетах США и Британии несколько лет назад провели исследование того, как ведет себя мозг в условиях многозадачности. И выяснили – получается халтура. Одновременные дела снижали IQ подопытных, а их эффективность упала на четверть.

Когда мелких заданий становится очень много, ты не концентрируешься ни на одном из них, не работаешь глубинно. Просто поверхностно занимаешься задачей. Не можешь одновременно общаться и вычитывать текст,

– заверил Юрий Гаврищак, редактор программ 24 канала.

А психолог Роман Мельниченко подчеркнул, что любой специалист сегодня должен охватывать несколько сфер и хорошо в них разбираться. Ведь чем больше дел делает, тем выше оплата.

Миф 2. Многозадачность увеличивает эффективность и ускоряет выполнение работ

"В один момент заниматься несколькими делами – это плохо влияет на психику. Ты переключаешься с одной задачи на другую и ни одной не выполняешь максимально качественно", – подчеркнул Юрий Гаврищак.



Мультизадачность не увеличивает эффективность

Миф 3. Без многозадачности невозможно выполнить несколько разноплановых задач

Настоящее искусство – это не многозадачность, а именно умение переключатся с одного на другое через определенные промежутки времени. Еще в конце 80-х годов тогда итальянский студент Франческо Чирилло заметил, что не может эффективно подготовиться к сессии, потому что прыгает по книгам.

Мужчина взял с кухни обычный таймер в форме помидора и решил: 25 минут до звонка работает над чем-то одним. 5 минут отдыха и снова 25 минут работы. Элементарно, но эти практики стали всемирно известными и называются методом Pomodoro.



Сейчас Чирилло является владельцем консалтинговой фирмы Cirillo Consulting

Интересно! Метод Pomodoro получил свое название благодаря кухонному таймеру в форме помидора, который был впервые использован Чирилло, когда тот был студентом.

Миф 4. Мужчины и женщины одинаково хорошо справляются с большим количеством задач

Как отметил Мельниченко, многие исследования указывают, что женщины легче переносят мультизадачность, однако не все. "Трудно сказать, генетически это или что-то другое влияет. Но действительно среднестатистическая женщина справляется лучше", – убежден он.

Женщины более организованы. Лучший менеджер – женщина. Молодая мать – это вообще самый мультизадачный человек, который может быть. Мозг работает на все 100,

– отметил Гаврищак.

По его мнению, женщины намного сильнее и как исполнители гораздо лучше организованы.



Женщины более склонны к мультизадачности

Солист группы Yurcash Юрко Юрченко прокомментировал: "Я видел, как жена воспитывала детей и понял, что я не Цезарь. Я просто Юрко Юрченко. А вот они – камикадзе. Мультизадачные. Разбегаются трое детей, что-то приготовить надо и они еще и на работу идут. Это вызывает большое уважение".

Миф 5: Если переключаться на разные виды деятельности, человек не устает

Психолог Роман Мельниченко отметил, что женщины, которые приходит к нему на терапию, находятся в состоянии стресса. "Они делают много задач в семье и везде стараются быть идеальными. И из-за этого больше страдают", – пояснил эксперт.

Лучший отдых – это смена деятельности. Иногда я отдыхаю от того, что творю. Гитару не можешь взять – берешь лопату и копаешь. Я люблю копать, уже выкопал все траншеи (смеется – 24 канал). И я счастлив,

– заверил Юрко Юрченко.

"Кто-то на массаж ходит. А мне посоветовали йогу. Помогает. Суета от ленты новостей и количества людей, она исчезает. Это даже не йога. Любые физические нагрузки делают ум светлее. В здоровом теле – здоровый дух", – считает Гаврищак.

Так существует ли мультизадачность?

Нет, ее не существует. Даже компьютерный процессор, который обрабатывает десятки задач одновременно, на самом деле лишь очень быстро между ними переключается. Поэтому теперь, зная об этом, не спешите дергаться за телефоном, который завибрировал. Спокойно завершайте свое текущее задание.

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А минут через 40 можно взять телефон и ответить на все сообщения, а дальше – новая задача. А еще мы все будем более эффективным, когда научимся отдыхать или же будем правильно это делать.

*Правильный ответ к заданию из видео – 13 пасов.