Робити кілька справ водночас – допомагає чи шкодить: розвінчування міфів

Багатозадачність, інфоманія – це вже про сучасний світ та діяльність у ньому. А чи ефективна мультизадачність, чи уміємо ми переключатися між однією та іншою діяльністю? Та врешті, який отримуємо результат – читайте далі.

Римський імператор Гай Юлій Цезар з цим справлявся на відмінно. Історики описують його як людину, що вміла робити водночас кілька справ. І тоді це вважалося чимось неймовірним.

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Імператор вмів їхати на коні і диктувати листи. Або просто диктувати різні листи трьом або й навіть сімом писарям. Ще, кажуть, умів одночасно читати або писати й слухати.



Гай Юлій Цезар – видатний полководець

Здатністю до мультизадачності люди захоплювалися завжди. Міфічні істоти з шістьма руками чи десятьма очима – це перші "багатозадачники". А взагалі цей термін не про людей. Багатозадачність – це про комп'ютерні процесори.

Лише у 20 столітті люди вирішили, що мультитаскінг – це і про них.

► Завдання. Доведіть свою здатність до багатозадачності. Порахуйте паси, що здійснить команда в білому на відео:

Правильна відповідь – внизу після тексту програми. Але! Чи помітили ви ведмедя-танцюриста?

Міф 1. Люди здатні до мультизадачності

"За двома зайцями поженешся – жодного не впіймаєш", – так звучить українське прислів'я. І недарма: в народі давно помітили, що робити кілька справ – це собі у збиток.

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Відразу в кількох провідних університетах США та Британії кілька років тому провели дослідження того, як поводиться мозок в умовах багатозадачності. І з'ясували – виходить халтура. Одночасні справи понижували IQ піддослідних, а їхня ефективність впала на чверть.

Коли дрібних завдань стає дуже багато, ти не концентруєшся на жодному з них, не працюєш глибинно. Просто поверхнево займаєшся завданням. Не можеш одночасно спілкуватися і вичитувати текст,

– запевнив Юрій Гаврищак, редактор програм 24 каналу.

А психолог Роман Мельниченко підкреслив, що будь-який спеціаліст сьогодні має охоплювати кілька сфер й добре у них розумітися. Адже чим більше справ робить, тим вища оплата.

Міф 2. Багатозадачність збільшує ефективність і прискорює виконання робіт

"В один момент займатися кількома справами – це впливає погано на психіку. Ти перемикаєшся з одного завдання на інше і жодного не виконуєш максимально якісно", – наголосив Юрій Гаврищак.



Мультизадачність не збільшує ефективність

Міф 3. Без багатозадачності неможливо виконати кілька різнопланових завдань

Справжнє мистецтво – це не багатозадачність, а саме вміння перемикатись з одного на інше через певні проміжки часу. Ще в кінці 80-х років тоді італійський студент Франческо Чірілло помітив, що не може ефективно підготуватися до сесії, бо стрибає по книжках.

Чоловік взяв з кухні звичайний таймер у формі помідора і вирішив: 25 хвилин до дзвінка працює над чимось одним. 5 хвилин відпочинку і знову 25 хвилин роботи. Елементарно, але ці практики стали всесвітньо відомими і називаються методом Pomodoro.



Зараз Чірілло є власником консалтингової фірми Cirillo Consulting

Цікаво! Метод Pomodoro отримав свою назву через кухонний таймер у формі помідора, який був вперше використаний Чірілло, коли той був студентом.

Міф 4. Чоловіки та жінки однаково добре справляються з великою кількістю завдань

Як зауважив Мельниченко, чимало досліджень вказують, що жінки легше переносять мультизадачність, проте не всі. "Важко сказати, генетично це чи щось впливає інше. Але дійсно середньостатистична жінка справляється краще", – переконаний він.

Жінки більш організовані. Найкращий менеджер – жінка. Молода матір – це взагалі найбільш мультизадачна людина, яка може бути. Мозок працює на всі 100,

– зазначив Гаврищак.

На його думку, жінки набагато сильніші і як виконавці набагато краще організовані.



Жінки більш схильні до мультизадачності

Cоліст гурту Yurcash Юрко Юрченко прокоментував: "Я бачив, я дружина виховувала дітей і зрозумів, що я не Цезар. Я просто Юрко Юрченко. А от вони – камікадзе. Мультизадачні. Розбігаються троє дітей, щось приготувати треба і вони ще й на роботу йдуть. Це викликає велику повагу".

Міф 5: Якщо перемикатися на різні види діяльності, людина не втомлюється

Психолог Роман Мельниченко зазначив, що жінки, яка приходить до нього на терапію, перебуває у стані стресу. "Вони роблять багато завдань у сім'ї і всюди намагаються бути ідеальними. І через це більше страждають", – пояснив експерт.

Найкращий відпочинок – це зміна діяльності. Часом я відпочиваю від того, що творю. Гітару не можеш взяти – береш лопату і копаєш. Я люблю копати, вже викопав всі траншеї (сміється, – 24 канал). І я щасливий,

– запевнив Юрко Юрченко.

"Хтось на масаж ходить. А мені порадили йогу. Допомагає. Метушня від стрічки новин і кількості людей вона зникає. Це навіть не йога. Будь-які фізичні навантаження роблять розум світлішим. В здоровому тілі – здоровий дух", – вважає Гаврищак.

То чи існує мультизадачність?

Ні, її не існує. Навіть комп'ютерний процесор, який обробляє десятки завдань одночасно, насправді лише дуже швидко між ними перемикається. Тож тепер, знаючи про це, не поспішайте смикатися за телефоном, що завібрував. Спокійно завершуйте своє поточне завдання.

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А хвилин через 40 можна взяти телефон і відповісти на всі повідомлення, а далі – нове завдання. А ще ми всі будемо більш ефективним, коли навчимося відпочивати або ж будемо правильно це робити.

*Правильна відповідь до завдання з відео – 13 пасів.