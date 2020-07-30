В деле о коррупции в Укравтодоре во времена правления Славомира Новака появился шестой подозреваемый. Речь идет о бенефециаре одной из дорожных компаний, действующих на территории Украины. Его имя пока неизвестно.

В деле Укравтодора появился шестой подозреваемый: что известно О подозрении вышеуказанному мужчине сообщили 28 июля во исполнение поручения Окружной прокуратуры города Варшавы. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ. Актуально Славомира Новака взяли под стражу в Польше По версии следствия, подозреваемый предоставил бывшему главе Укравтодора неправомерную выгоду. Впоследствии ее легализацию на территории Польши. Таким образом, общее количество участников схемы достигло шести человек. Ранее о подозрении сообщили еще пяти лицам: бывшему главе Укравтодора( на момент совершения преступления – исполняющему обязанности главы Укравтодора): речь идет о Славомире Новаке;

двоим гражданам Польши;

иностранному гражданину, представителю одной из компаний-участниц тендеров Укравтодора;

бывшей советнице исполняющего обязанности главы Укравтодора, гражданке Украины. Расследование по этому делу проводит совместная следственная группа в составе НАБУ, САП, Центрального антикоррупционного бюро (Польша) и Окружной прокуратуры Варшавы. К теме Задержание Славомира Новака: скандальные приключения экс-главы Укравтодора Дело Славомира Новака: коротко В Польше 20 июля задержали экс-главу Укравтодора Славомира Новака.

САП инкриминирует Новаку взяточничество за продление сроков ремонта автодорог.

Польское антикоррупционное бюро подозревает, что Славомир Новак возглавлял организованную преступную группу.

По данным Gazeta Wyborcza в районной прокуратуре Варшавы, Новаку грозит шесть обвинений, которые связаны с периодом, когда он отвечал за Укравтодор.

Обыски по делу начались одновременно в Украине и Польше 20 июля.