У справі щодо корупції в Укравтодору за часів правління Славоміра Новака з’явився шостий підорюваний. Мовиться про бенефеціара однієї з дорожніх компаній, що діють на території України. Його ім’я наразі є невідомим.

У справі Укравтодору з’явився шостий підозрюваний: що відомо Про підозру вищезазначеному чоловіку повідомили 28 липня на виконання доручення Окружної прокуратури міста Варшави. Про це повідомляє пресслужба НАБУ. Актуально Славоміра Новака взяли під варту у Польщі За версією слідства, підозрюваний надав колишньому очільнику Укравтодору неправомірну вигоду. Згодом її легалізації на території Польщі. Таким чином, загальна кількість учасників схеми сягнула шести осіб. Раніше про підозру повідомили ще п’яти особам: колишньому голові Укравтодору (на момент вчинення злочину – виконувачу обвояків голови Укравтодору): мовитьсяпро Славоміра Новак.

двом громадянам Польщі;

іноземному громадянину, представника однієї з компаній-учасниць тендерів Укравтодору;

колишній радниці виконувача обов’язків голови Укравтодору, громадянці України. Розслідування у цій справі здійснює спільна слідча група у складі НАБУ, САП, Центрального антикорупційного бюро (Польща) та Окружної прокуратури Варшави. До теми Затримання Славоміра Новака: скандальні пригоди ексголови Укравтодору Справа Славоміра Новака: коротко У Польщі 20 липня затримали ексголову Укравтодору Славоміра Новака.

САП інкримінує Новаку хабарництво за продовження термінів ремонту автошляхів.

Польське антикорупційне бюро підозрює, що Славомір Новак очолював організовану злочинну групу.

За даними Gazeta Wyborcza в районній прокуратурі Варшави, Новаку загрожують шість обвинувачень, пов’язаних з періодом, коли він відповідав за Укравтодор.

Обшуки у справі почалися одночасно в Україні та Польщі 20 липня.