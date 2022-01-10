Как сказал Клименко в интервью, в этом деле можно было бы "избежать противодействия" благодаря "процессуальным уловкам".

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Он добавил, что Антикоррупционная прокуратура при Максиме Грищуке не выжимает все свои ресурсы, потому что на 50 прокуроров есть только 60 уголовных производств, направленных в суд за год.

Справка. Максим Грищук исполняет обязанности главы САП после увольнения Холодницкого, также участвовал в конкурсе.

По словам Клименко, "одно производство в год – это не лучший показатель".

Если бы на тот момент, на момент расследования дела, я был руководителем САП, я бы сделал совершенно другие вещи, поступил бы совсем по-другому,

– подчеркнул победитель конкурса на должность руководителя САП.

Он добавил, что даже будучи на месте не руководителя САП, а исполняющего обязанности, как Грищук, он сделал бы все по-другому.

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Клименко также отметил, что дело Татарова отчасти повлияло на его решение участвовать в конкурсе руководителя САП. В то же время на вопрос, даст ли он новую жизнь делу Татарова, если возглавит САП, Клименко сказал, что уже не может это комментировать, потому что дело находится в компетенции другого органа (Службы безопасности Украины), и процессуального пути, как его можно реанимировать, он не видит.

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