Як сказав Клименко в інтерв'ю, у цій справі можна було б "уникнути протидії" завдяки "процесуальним хитрощам".
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Він додав, що Антикорупційна прокуратура за Максима Грищука не вижимає всі свої ресурси, бо на 50 прокурорів є лише 60 направлених до суду за рік кримінальних проваджень.
За словами Клименка, "одне провадження в рік – це не найкращий показник".
Якби на той момент, на момент розслідування справи, я був керівником САП, я б зробив абсолютно інші речі, вчинив би зовсім по-іншому,
– наголосив переможець конкурсу на посаду керівника САП.
Він додав, що навіть будучи на місці не керівника САП, а виконуючого обов'язки, як Грищук, він зробив би все по-іншому.
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Клименко також зазначив, що справа Татарова частково вплинула на його рішення податися на конкурс керівника САП. Водночас на питання, чи дасть він нове життя справі Татарова, якщо очолить САП, Клименко сказав, що вже не може це коментувати, бо ця справа перебуває в провадженні іншого органу (Служби безпеки України), і процесуального шляху, як її можна реанімувати, він не бачить.
Справа Татарова: головне
- Заступника голови Офісу Президента Олега Татарова підозрюють в корупційному скандалі, який завдав державі збитків у розмірі 81 мільйон гривень.
- У грудні 2020 року Офіс генпрокурора забрав справу в НАБУ та передав СБУ. Однак матеріалів справи так і не передали до суду.
- Наприкінці 2020 року Андрій Єрмак позбавив Олега Татарова частини повноважень, які стосувалися співпраці з правоохоронними органами.
- У СБУ заявили, що не мають законних підстав для того, щоб розслідувати справу Татарова і після рішення про передання справи з НАБУ, в СБУ нібито так і не отримали усіх документів.
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