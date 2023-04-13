Пропагандистские СМИ распространили заявление посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова. Он призвал США предоставить разрешение на спецсамолет для Лаврова и визы для российской делегации в ООН.

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США не выдали оккупантам визы

Антонов посетовал, что отказ в выдаче виз якобы "нарушает обязательства" США как страны пребывания штаб-квартиры ООН, "препятствуя должному, полноценному функционированию всемирной организации".

Также он добавил: "Мы ожидаем, что американцы оперативно выдадут разрешение на самолет (вход в воздушное пространство США) без каких-либо условий и ограничений".

Российский дипломат пожаловался, что до события осталось несколько дней, однако никакой уверенности "до сих пор нет". Похоже, что проголосовать на заседании Совбеза ООН путинский министр, вероятно, не сможет.

Обратите внимание! После полномасштабного вторжения в феврале 2022-го США ввели санкции против бункерного диктатора, Лаврова и других членов совбеза России. Им запретили въезд в Штаты.

Глава МИД призвал изгнать Россию из ООН

Недавно в сети распространили ужасное видео, как оккупанты казнили пленного украинского защитника. Дмитрий Кулеба подчеркнул, что эти кадры доказывают необходимость исключить государство-агрессора из Совбеза ООН и организации в целом.

Министр отметил, что Россия действует хуже ИГИЛ. Террористов нужно немедленно изгнать из ООН и привлечь к ответственности.