Такую информацию СМИ предоставил анонимный источник. На создании нового правительства настаивает в частности Совбез ООН.
Интересное мнение Большинство решило, что талибы выигрывают и не нужно сопротивляться, – аналитик об Афганистане
Временное убежище в Катаре
Чиновники Афганистана, которые остались вне процессов управления государством, попросили убежища у Катара. Сделали они это во время переговоров с "Талибаном". В городе Доха с сентября 2020 года велись переговоры между талибами и тогдашним правительством.
Во время встреч сторонам не удалось достичь договоренностей ни по одному из вопросов. Сейчас чиновники хотят пересидеть в Катаре до начала создания инклюзивного правительства. Консультации неоднократно прерывались.
Совет безопасности ООН выступил с коллективным заявлением, в котором призвал немедленно прекратить боевые действия и создать новое правительство – единое, инклюзивное и представительное. В частности в нем должны участвовать женщины: в знак равноправия и взаимоуважения.
Ситуация в Афганистане: последние новости
- 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну. Тогда талибы объявили полный контроль над государством.
- Большинство несогласных с политикой талибов решили покинуть страну. Сделали так и представители власти и окружения Гани.
- 18 августа началась первая волна протестов несогласных с господством "Талибана". Они закончились кроваво: талибы открыли огонь против митингующих. Погибли по меньшей мере 5 человек.
- Ахмад Масуд из провинции Панджшер в Афганистане объявил талибам войну и сейчас собирает вокруг себя людей. Он сын легендарного министра обороны страны, убитого "Аль-Каидой".