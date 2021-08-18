Таку інформацію ЗМІ надало анонімне джерело. На створенні нового уряду наполягає зокрема Радбез ООН.
Цікава думка Більшість вирішила, що таліби виграють й не треба пручатися, – аналітик про Афганістан
Тимчасовий притулок у Катарі
Урядовці Афганістану, які залишилися поза процесами керування державою, попросили притулку у Катару. Зробили вони це під час переговорів із "Талібаном". У місті Доха із вересня 2020 року велися перемовини між талібами та тодішнім урядом.
Під час зустрічей сторонам не вдалося досягти домовленостей по жодному з питань. Наразі чиновники хочуть пересидіти у Катарі до початку створення інклюзивного уряду. Консультації неодноразово переривалися.
Рада безпеки ООН виступила з колективною заявою, в якій закликала негайно припинити бойові дії і створити новий уряд – єдиний, інклюзивний і представницького. Зокрема у ньому мають брати участь жінки: на знак рівноправ'я і взаємоповаги.
Ситуація в Афганістані: останні новини
- 15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані склав повноваження і покинув країну. Тоді таліби оголосили повний контроль над державою.
- Більшість незгодних із політикою талібів вирішили покинути країну. Зробили так і представники влади та оточення Гані.
- 18 серпня почалася перша хвиля протестів незгодних із пануванням "Талібану". Вони закінчилися криваво: таліби відкрили вогонь проти мітингарів. Загинули щонайменше 5 осіб.
- Ахмад Масуд з провінції Панджшер в Афганістані оголосив талібам війну й наразі гуртує навколо себе людей. Він є сином легендарного міністра оборони країни, вбитого "Аль-Каїдою".