Таку інформацію ЗМІ надало анонімне джерело. На створенні нового уряду наполягає зокрема Радбез ООН.

Цікава думка Більшість вирішила, що таліби виграють й не треба пручатися, – аналітик про Афганістан

Тимчасовий притулок у Катарі

Урядовці Афганістану, які залишилися поза процесами керування державою, попросили притулку у Катару. Зробили вони це під час переговорів із "Талібаном". У місті Доха із вересня 2020 року велися перемовини між талібами та тодішнім урядом.

Під час зустрічей сторонам не вдалося досягти домовленостей по жодному з питань. Наразі чиновники хочуть пересидіти у Катарі до початку створення інклюзивного уряду. Консультації неодноразово переривалися.

Рада безпеки ООН виступила з колективною заявою, в якій закликала негайно припинити бойові дії і створити новий уряд – єдиний, інклюзивний і представницького. Зокрема у ньому мають брати участь жінки: на знак рівноправ'я і взаємоповаги.

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