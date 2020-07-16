Российская делегация во время Форума безопасности сотрудничества и Постоянного совета ОБСЕ 15 июля устроила демарш и покинула заседание. Произошло это после того, как представитель России пытался умалить значение темы гибридных угроз и вообще избежать обсуждения российской гибридной агрессии против Украины.

Россия сбежала с заседания ОБСЕ

Делегация РФ покинули 15 июля заседание Форума сотрудничества безопасности и Постоянного совета ОБСЕ, заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, пишет "Укринформ".

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По его словам, Россия прибегла к этому после неудачных попыток умалить значение темы гибридных угроз в целом и избежать обсуждения российской гибридной агрессии против Украины в частности.

Представитель делегации РФ, присутствовал физически на заседании в Хофбурге, совершил демарш и покинул зал,

– рассказал Цимбалюк.

Так российский дипломат отреагировал на речь директора Национального института стратегических исследований Украины Александра Литвиненко, который, охарактеризовав ситуацию в целом, привел пример российской гибридной агрессии. Тогда представитель делегации РФ взял слово и сообщил об оставлении заседания.

"Думаю, их демарш был вызван тем, что просто не нашлось других ходов, мыслей и текстов для реагирования", – заявил Цымбалюк.

Однако заседание продолжили

Несмотря на демарш россиян, совместное заседание продолжилось. Литвиненко отметил, что Россия решила и продолжает свою прокси-войну на истощение на Донбассе.

Ее конечная цель заключается

в препятствовании реализации евроинтеграционных и евроатлантических стремлений Украины;

создании буферной зоны между Россией и Западом;

восстановлении своего влияния в Украине.

По словам Цимбалюка, российский представитель, реагируя на выступление Литвиненко, совершил также своеобразный "гибридный ход", покинув зал заседания и сделав вид, что эта тема якобы не касается РФ.

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Как отреагировали другие делегации

Цимбалюк напомнил, что большинство делегаций в ОБСЕ приветствовали намерение украинской стороны обратить внимание на проблематику гибридных войн. Единственной делегацией, которая заявила, что эта тема – "неинтересна" и якобы разделяет стран-участниц ОБСЕ – стала российская.

Во время заседания представители других стран, говоря о гибридных военных действиях, приводили именно пример российской агрессии против Украины.