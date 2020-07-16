Російська делегація під час Форуму безпекового співробітництва та Постійної ради ОБСЄ 15 липня влаштувала демарш та покинула засідання. Сталося це після того, як представник Росії намагався применшити значення теми гібридних загроз та й загалом уникнути обговорення російської гібридної агресії проти України.

Росія втекла зі засідання ОБСЄ

Делегація РФ залишила 15 липня засідання Форуму безпекового співробітництва та Постійної ради ОБСЄ, заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк, пише "Укрінформ".

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За його словами, Росія вдалася до цього після невдалих спроб применшити значення теми гібридних загроз загалом та уникнути обговорення російської гібридної агресії проти України зокрема.

Представник делегації РФ, який був присутній фізично на засіданні у Гофбурзі, здійснив демарш і залишив залу,

– розповів Цимбалюк.

Так російський дипломат відреагував на промову директора Національного інституту стратегічних досліджень України Олександра Литвиненка, який, схарактеризувавши ситуацію загалом, навів приклад російської гібридної агресії. Тоді представник делегації РФ взяв слово і повідомив про залишення засідання.

"Думаю, їхній демарш був спричинений тим, що просто не знайшлося інших ходів, думок і текстів для реагування", – заявив Цимбалюк.

Однак засідання продовжили

Попри демарш росіян, спільне засідання продовжилося. Литвиненко наголосив, що Росія розв’язала та продовжує свою проксі-війну на виснаження на Донбасі.

Її кінцева мета полягає

у перешкоджанні реалізації євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень України;

створенні буферної зони між Росією та Заходом;

відновленні свого впливу в Україні.

За словами Цимбалюка, російський представник, реагуючи на виступ Литвиненка, здійснив також своєрідний "гібридний хід", залишивши залу засідання і вдавши, що ця тема нібито не стосується РФ.

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Як відреагували інші делегації

Цимбалюк нагадав, що більшість делегацій в ОБСЄ привітали намір української сторони звернути увагу на проблематику гібридних воєн. Єдиною делегацією, яка заявила, що ця тема – "нецікава" і начебто розділяє країни-учасниці ОБСЄ – стала російська.



Під час засідання представники інших країн, говорячи про гібридні воєнні дії, наводили саме приклад російської агресії проти України.