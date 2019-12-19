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      Делегация Минобороны Канады посетила зону ООС

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      Заместитель министра обороны Канады посетил зону проведения ООС / фото: штаб ООС

      Делегация Минобороны Канады во главе с заместителем министра Питером Хаммершмидтом посетила район проведения Операции Объединенных сил. Иностранных гостей сопровождали заместитель министра обороны Украины Александр Полищук и командующий ОС генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

      Главной целью визита было ознакомление с ситуацией по безопасности на фронте, в частности, в районе разведения сил вблизи Золотого. Об этом сообщает штаб ООС.

      К слову: В Минске не согласовали новый, а решили поддерживать объявленный ранее "режим тишины"

      Иностранная делегация побывала на передовых позициях одной из механизированных бригад, которая выполняет боевые задачи вблизи населенного пункта Золотое. Канадские партнеры воочию увидели условия службы и быт военнослужащих, а также имели возможность оценить реальное положение дел непосредственно на месте.

      Обстановка в районе боевых действий является сложной, но контролируемой. Противник продолжает вести провокационный огонь по позициям украинских военных. Хотя именно в районах отвода сил и средств ситуация стабильная, обстрелов нет,
      – подчеркнул командующий ОС Владимир Кравченко.

      Кроме Золотого, канадская делегация также побывала в Авдеевке. Там канадские партнеры вместе с украинским военным командованием почтили память погибших украинских военных и возложили цветы к мемориальному комплексу.

      Позже делегация Минобороны Канады побывала на командном пункте украинского батальона в Авдеевке.

      За время визита канадцев удалось договориться по ряду вопросов:

      • развитие работы в вопросах военно-технического сотрудничества;
      • подготовка личного состава и военного образования, прежде всего в рамках миссии UNIFIER;
      • материально-техническая помощь Канады для улучшения возможностей подразделений Вооруженных сил Украины.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Ситуация в Золотом Канада Разведение войск Операция Объединенных сил
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