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      Делегація Міноборони Канади відвідала зону ООС

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      Заступник міністра оборони Канади відвідав зону проведення ООС / фото: штаб ООС

      Делегація Міноборони Канади на чолі із заступником міністра Пітером Хаммершмідтом відвідала район проведення Операції Об'єднаних сил. Іноземних гостей супроводжували заступник міністра оборони України Олександр Поліщук та командувач ОС генерал-лейтенант Володимир Кравченко.

      Головною метою візиту було ознайомлення з безпековою ситуацією на фронті, зокрема, в районі розведення сил поблизу Золотого. Про це повідомляє штаб ООС.

      До слова: У Мінську не погодили новий, а вирішили підтримувати оголошений раніше "режим тиші"

      Іноземна делегація побувала на передових позиціях однієї з механізованих бригад, яка наразі виконує бойові завдання поблизу населеного пункту Золоте. Канадські партнери на власні очі побачили умови служби та побут військовослужбовців та мали можливість оцінити реальний стан справ безпосередньо на місці.

      Обстановка в районі бойових дій є складною, але контрольованою. Противник продовжує вести провокаційний вогонь по позиціям українських військових. Хоча саме у районах відведення сил та засобів ситуація стабільна, обстрілів немає,
      – підкреслив командувач ОС Володимир Кравченко.

      Крім Золотого, канадська делегація також побувала в Авдіївці. Там канадські партнери разом з українським військовим командуванням вшанували пам'ять загиблих українських військових та поклали квіти до меморіального комплексу.

      Пізніше делегація Міноборони Канади побувала на командному пункті українського батальйону в Авдіївці.

      За час візиту канадців вдалося домовитися щодо низки питань:

      • розвиток роботи у питаннях військово-технічного співробітництва;
      • підготовка особового складу та військової освіти, передусім в рамках місії UNIFIER;
      • матеріально-технічна допомога Канади задля покращення спроможностей підрозділів Збройних сил України.

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Розведення військ Канада Ситуація у Золотому
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