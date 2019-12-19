Делегація Міноборони Канади відвідала зону ООС

Делегація Міноборони Канади на чолі із заступником міністра Пітером Хаммершмідтом відвідала район проведення Операції Об'єднаних сил. Іноземних гостей супроводжували заступник міністра оборони України Олександр Поліщук та командувач ОС генерал-лейтенант Володимир Кравченко.

Головною метою візиту було ознайомлення з безпековою ситуацією на фронті, зокрема, в районі розведення сил поблизу Золотого. Про це повідомляє штаб ООС.

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Іноземна делегація побувала на передових позиціях однієї з механізованих бригад, яка наразі виконує бойові завдання поблизу населеного пункту Золоте. Канадські партнери на власні очі побачили умови служби та побут військовослужбовців та мали можливість оцінити реальний стан справ безпосередньо на місці.

Обстановка в районі бойових дій є складною, але контрольованою. Противник продовжує вести провокаційний вогонь по позиціям українських військових. Хоча саме у районах відведення сил та засобів ситуація стабільна, обстрілів немає,

– підкреслив командувач ОС Володимир Кравченко.

Крім Золотого, канадська делегація також побувала в Авдіївці. Там канадські партнери разом з українським військовим командуванням вшанували пам'ять загиблих українських військових та поклали квіти до меморіального комплексу.

Пізніше делегація Міноборони Канади побувала на командному пункті українського батальйону в Авдіївці.

За час візиту канадців вдалося домовитися щодо низки питань: