Делегация Украины возвращается к работе в ПАСЕ

Нардеп Алексей Гончаренко заявил, что украинская делегация восстанавливает свое участие в Парламентской ассамблее Совета Европы. Верховная Рада в ближайшее время должна принять соответствующее постановление.

Комитет по международным делам Верховного Совета принял это решение 13 января, об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко на своей фейсбук-странице.

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"На этой неделе Верховная Рада примет постановление о возобновлении участия Украины в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы. ... Ближайшая сессия ПАСЕ начнется 27 января в Страсбурге", – написал Гончаренко.

Почему Украина не принимала участия в последней сессии ПАСЕ?

Из-за России. Осенняя сессия ПАСЕ проходила в Страсбурге в течение 1-4 октября. Украинская делегация не принимала участия в сессии из-за возвращения российской делегации в Ассамблею. К украинскому бойкоту также присоединились Латвия, Литва, Эстония и Грузия.

Государства совместно с Украиной создали группу в ПАСЕ под названием Baltic Plus. Ее главные принципы – осуждение российской агрессии.

7 сентября Верховная Рада сформировала новый состав украинской делегации в ПАСЕ. Она состоит из 12 народных депутатов, а возглавила делегацию народный депутат от крупнейшей парламентской фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько.

Украина после отказа от участия в сессии заявила, что будет проводить консультации с целью возвращения доверия к ПАСЕ. Кроме того, в Раде подчеркивали, что представители старой делегации по привычной для Ассамблеи практики сохраняют право участвовать в работе сессии.



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