Делегація України повертається до роботи в ПАРЄ

Нардеп Олексій Гончаренко заявив, що українська делегація відновлює свою участь у Парламентській асамблеї Ради Європи. Верховна Рада має найближчим часом ухвалити відповідну постанову.

Комітет з міжнародних справ Верховної Ради ухвалив це рішення 13 січня, про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко на своїй фейсбук-сторінці.

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"На цьому тижні Верховна Рада прийме постанову про відновлення участі України в роботі Парламентської Асамблеї Ради Європи. … Найближча сесія ПАРЄ розпочнеться 27 січня в Страсбурзі", – написав Гончаренко.

Чому Україна не брала участі в останній сесії ПАРЄ?

Через Росію. Осіння сесія ПАРЄ тривала у Страсбурзі протягом 1-4 жовтня. Українська делегація не брала участі в сесії через повернення російської делегації до Асамблеї. До українського бойкоту також приєднались Латвія, Литва, Естонія та Грузія.

Держави спільно з Україною створили групу в ПАРЄ під назвою Baltic Plus. Її головні принципи – засудження російської агресії.

7 вересня Верховна Рада сформувала новий склад української делегації в ПАРЄ. Вона складається з 12 народних депутатів, а очолила делегацію народна депутатка від найбільшої парламентської фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько.

Україна після відмови від участі в сесії заявила, що проводитиме консультації з метою повернення довіри до ПАРЄ. Окрім того, у Раді підкреслювали, що представники старої делегації за звичною для Асамблеї практикою зберігають право брати участь у роботі сесії.



Хто голосував за повернення Росії у ПАРЄ/ Інфографіка 24 Каналу