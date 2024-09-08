На побережье Одесской области выбросило мертвых дельфинов: при чем здесь Россия

На побережье Национального природного парка "Тузловские лиманы", что в Одесской области, вынесло детеныша дельфина белобокого. Также тело мертвого дельфина афалина нашли рядом с нацпарком, в Грибовке.

Об этом рассказал начальник научно-исследовательского отдела "Тузловских лиманов" Иван Русев. Связаны трагедии с российской агрессией, а именно деятельностью вражеского флота.

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Смерти дельфинов в Черном море

Исследователь отмечает, что он России гибнут не только люди, а еще продолжают умирать умные существа Черного моря – дельфины.

В течение последних дней, море снова вынесло на побережье Национальный природный парк "Тузловские лиманы" детеныша обычного дельфина – белобочку, неподалеку от нацпарка дельфина афалину в Грибовке. Выбрасывало море дельфинов и на берега Черного моря в Болгарии и на Азовских берегах,

– пишет Русеев.

В результате использования гидролокаторов или сонаров, которые действуют на российских кораблях возле Новороссийска и оккупированного Крыма, создаются мощные волны, которые негативно влияют на здоровье животных. Иван Русев пишет, что дельфины попадают в зону облучения, в результате чего их органы навигации и эхолокации выходят из строя – животное получает мощную акустическую травму.

"При поражении органов навигации и слуха, дельфины не могут применить эхолокацию, то есть они становятся фактически "слепыми". Потеряв ориентацию животные теряют акустический контроль над средой", – отмечает исследователь.

"Слепые" дельфины паникуют, и в этом состоянии попадают на всевозможные препятствия, в том числе и мины, разбиваются о скалы. Более того, такие дельфины не могут поймать рыбу и быстро истощаются. Вследствие сильного стресса у животных теряется иммунитет и они становятся жертвами инфекций.

Вероятно, от характера волн от сонаров, и в результате бомбардировки и уровня децибел "шума войны", у дельфинов при резком всплытии на поверхность моря, возникает газовая эмболия или декомпрессионная болезнь.