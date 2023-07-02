Собственно, во время того, как Ричардсон плавал в Красном море, на него напала опасная акула и укусила его 5 раз. Мужчина уже думал, что умрет, но на помощь пришли дельфины.
Смотрите также Не только барабаны: в Киеве закупили в укрытие конструкторов на 900 тысяч гривен
Как дельфины спасли мужчину в Египте
Об этом инциденте рассказали в шоу National Geographic, которое называлось "Спасенные от акулы". В эфире программы Ричардсон рассказал, что произошло в тот день и что он чувствовал после укусов акулы.
Акула не имела причин останавливаться. Я потерял примерно 2,8 литра крови. В нашем теле всего от 4,5 до 5 л. Я посмотрел на горы. Я сдался,
– сказал мужчина.
Кроме того, он отметил, что именно тогда и появились дельфины, после чего хищник отступил. Спустя время пострадавшего забрали на лодке в больницу, где ему наложили более 300 швов. "Я твердо верю, что дельфины спасли мне жизнь", – констатировал Мартин.
Добавим напоследок, что гораздо чаще случаются ситуации, когда людям нужно помогать "меньшим братьям". В частности, эта полномасштабная война показала, что четвероногие нуждаются в нашей опеке.
Смотрите также Таких даже в Чернобыле не было: ВСУ обнаружили гигантского зайца во время разминирования Херсонщины
Скажем, на днях стало известно, что мужчина из Херсона после подрыва россиянами Каховской ГЭС три дня шел пешком в Одессу со своей овчаркой, не покинув ее на произвол судьбы. Его поступок заслуживает немалого уважения.