Власне, під час того як Річардсон плавав у Червоному морі, на нього напала небезпечна акула й вкусила його 5 разів. Чоловік уже думав, що помре, але на допомогу прийшли дельфіни.
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Як дельфіни врятували чоловіка в Єгипті
Про цей інцидент розповіли в шоу National Geographic, що мало назву "Врятовані від акули". В ефірі програми Річардсон якраз-таки розповів, що сталося в той день та що він відчував після укусів акули.
Акула не мала причин зупинятися. Я втратив приблизно 2,8 літра крові. У нашому тілі всього від 4,5 до 5 літрів. Я глянув на гори. Я здався,
– сказав чоловік.
Окрім того, він зазначив, що саме тоді й з'явилися дельфіни, після чого хижак відступив. Через певний час постраждалого забрали на човні до лікарні, де йому наклали понад 300 швів. "Я твердо вірю, що дельфіни врятували мені життя", – констатував Мартін.
Додамо наостанок, що значно частіше трапляються ситуації, коли людям потрібно допомагати "меншим братам". Зокрема, ця повномасштабна війна засвідчила, що чотирилапі потребують нашої опіки.
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Скажімо, днями стало відомо, що чоловік з Херсонщини після підриву росіянами Каховської ГЕС три дні йшов пішки до Одеси зі своєю вівчаркою, не покинувши її напризволяще. Його вчинок заслуговує на неабияку повагу.