Власне, під час того як Річардсон плавав у Червоному морі, на нього напала небезпечна акула й вкусила його 5 разів. Чоловік уже думав, що помре, але на допомогу прийшли дельфіни.

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Як дельфіни врятували чоловіка в Єгипті

Про цей інцидент розповіли в шоу National Geographic, що мало назву "Врятовані від акули". В ефірі програми Річардсон якраз-таки розповів, що сталося в той день та що він відчував після укусів акули.

Акула не мала причин зупинятися. Я втратив приблизно 2,8 літра крові. У нашому тілі всього від 4,5 до 5 літрів. Я глянув на гори. Я здався,

– сказав чоловік.

Окрім того, він зазначив, що саме тоді й з'явилися дельфіни, після чого хижак відступив. Через певний час постраждалого забрали на човні до лікарні, де йому наклали понад 300 швів. "Я твердо вірю, що дельфіни врятували мені життя", – констатував Мартін.

Зверніть увагу! Професор факультету біологічних наук Міжнародного університету Флорид Майк Гейтгаус поставив під сумнів те, що дельфіни цілеспрямовано хотіли врятували чоловіка. За його словами, ці ссавці також могли відчувати небезпеку від хижака, однак те, що їм, очевидно, вдалось відлякати акулу-мако – це справді цікаво.

Додамо наостанок, що значно частіше трапляються ситуації, коли людям потрібно допомагати "меншим братам". Зокрема, ця повномасштабна війна засвідчила, що чотирилапі потребують нашої опіки.

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Скажімо, днями стало відомо, що чоловік з Херсонщини після підриву росіянами Каховської ГЕС три дні йшов пішки до Одеси зі своєю вівчаркою, не покинувши її напризволяще. Його вчинок заслуговує на неабияку повагу.