По его словам, Бабаков не только голосовал за "присоединение" украинских областей к России или направление войск "в помощь республикам "Л/ДНР", но и вредит энергетической безопасности Украины.
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Его фамилия упоминается среди других россиян-олигархов, владеющих VS Energy. Это компания, имеющая 10% на энергорынке Украины, а фактически владеющая 6 облэнерго. И это в то время, когда Россия бомбит наши энергетические объекты, а украинцы сидят без света!
– отметил Черненко.
Он добавил, что недавно СБУ проводила обыски в VS Energy, а теперь объявили подозрение Бабакову.
"Доказательств того, что Бабаков "заработал" себе на 110 статью (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса – вагон. Поэтому по украинским законам, ему грозит пожизненное заключение", – подчеркнул эксперт.
Пока энергокомпанию Бабакова нужно забрать в пользу государства, потому что это уже вопрос не экономики, а нашей энергетической безопасности. По его убеждению, важен сам факт того, что список санкций и подозрений российским чиновникам расширяется.
Происходит дерусификация экономики. Потому что не могут россияне владеть долей энергорынка, который сами же и разрушают своими ракетами.
– подытожил Александр Черненко.
Кратко о деле Бабакова
- Вчера, 30 ноября, по материалам СБУ, было объявлено подозрение российскому политику Александру Бабакову.
- Недавно Служба безопасности Украины провела обыски в VS Energy для предотвращения угроз энергетике. В управлении компании находятся объекты энергетической инфраструктуры в Житомирской, Херсонской, Кировоградской, Черновицкой, Ровенской областях и Киеве.