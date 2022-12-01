За його словами, Бабаков не тільки голосував за "приєднання" українських областей до Росії чи направлення військ "у допомогу республікам "Л/ДНР", але й шкодить енергетичній безпеці України.

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Його прізвище згадується серед інших росіян-олігархів, які володіють VS Energy. Це компанія, що має 10% на енергоринку України, а фактично володіє 6 обленерго. І це в той час, коли Росія бомбить наші енергетичні об'єкти, а українці сидять без світла!

– зазначив Черненко.

Він додав, що нещодавно СБУ проводила обшуки в VS Energy, а тепер оголосили підозру Бабакову.

"Доказів того, що Бабаков "заробив" собі на 110 статтю (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу – вагон. Тож за українськими законами, йому загрожує довічне ув'язнення", – підкреслив експерт.

Поки ж енергокомпанію Бабакова треба забрати на користь держави, бо це вже питання не економіки, а нашої енергетичної безпеки. На його переконання, важливий сам факт того, що перелік санкцій і підозр російським чиновникам розширюється.

Відбувається дерусифікація економіки. Бо не можуть росіяни володіти часткою енергоринку, який самі ж і руйнують своїми ракетами,

– підсумував Олександр Черненко.

Коротко про справу Бабакова