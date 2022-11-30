Відповідну інформацію Державне бюро розслідувань повідомило 30 листопада. У відомстві також пригадали, що росіянин може бути причетним до діяльності групи компаній, яка володіє об'єктами критичної інфраструктури в Україні.

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У чому підозрюють Бабакова

У ході досудового розслідування, розпочатого за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, Бабакову повідомлено про підозру,

– заявили в ДБР.

Це трапилось тому, що він голосував за закони щодо включення до складу Росії нібито як новоутворених суб'єктів федеративної республіки:

Запорізької області;

Херсонської області;

а також Снігурівського та Олександрівського району Миколаївської області.

"Слідчі ДБР встановили, що депутат і раніше підтримував у голосуваннях всі злочинні рішення, пов'язані з воєнними діями проти України та порушенням територіальної цілісності нашої держави", – розповіли в Держаному бюро розслідувань.

Якщо провину за статтею обвинувачення доведуть, то Алєксандру Бабакову загрожує довічне позбавлення волі разом з конфіскацією майна.

Окрім того, слідчі ДБР заявили, що:

досліджують ймовірну причетність Бабаков до діяльності групи компаній VS Energy, яка володіє об'єктами критичної інфраструктури на території України;

вивчають матеріали щодо повідомлення про підозру іншим російським депутатам, які ухвалюють рішення в Росії проти України.

Що відомо про діяльність Бабакова в Україні

11 листопада Печерський районний суд Києва арештував акції підприємств кількох обленерго, які входять в групу VS Energy. Останню контролюють росіяни: Олександр Бабаков, Євгеній Гінер та Михайло Воєводін.

За даними ЗМІ, громадяни країни-агресора виводили з компаній гроші. Мовиться про відсотки акцій у "Херсонобленерго", "Кіровоградобленерго", "Житомиробленерго", "Рівнеобленерго", "Чернівціобленерго".

За даними слідства, Бабаков у 2001 – 2014 році впливав на вище політичне керівництво України та лобіював інтереси злочинної групи "Лужники".

Вже у 2017 – 2022 році обленерго, які контролювала VS Energy, перерахували понад 1,65 мільярда гривень на підприємства групи. Це зробили за фіктивними операціями.

Вже 22 листопада СБУ провела обшуки VS Energy. В Службі безпеки зазначили, що компанія займає 10% енергетичного ринку України.

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