Об этом во вторник, 29 июля, сообщило Суспильне, передает 24 Канал. "За" выступили две трети от общего количества депутатов.

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Что известно о деле Маркушина?

Накануне Маркушин заявил, что во время сессии "рейдеры реализуют очередную попытку захватить власть в Ирпене", пытаясь передать полномочия городского головы секретарю.

Перед голосованием горсовета 29 июля чиновника уже отстраняли от должности до 22 марта решением Печерского районного суда Киева от 27 января в рамках расследования ГБР.

Национальная полиция и титушки не пустили общину на сессию, в зал через черный вход полиция завела марионеток и не дала украинцам права выбирать,

– описывает сессию фигурант.

Голосование Ирпенского горсовета: смотрите видео

По его словам, полномочия передали секретарю Анжеле Макеевой.

Напомним, Маркушина обвиняют в незаконном пересечении государственной границы в августе 2022 года. Мэр Ирпеня назвал это дело политической расправой, которую организовал его предшественник – застройщик Владимир Карплюк.