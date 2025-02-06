Об этом 24 Каналу рассказал сам Маркушин, отметив, что дело против него началось после того, как он вышел из партии, которую возглавляет Карплюк. Сами же обвинения против мэра звучали странно, он также призвал полицию действовать решительно в этом процессе.

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Детали дела против мэра Ирпеня

По словам мэра Ирпеня, выезд за границу был в 2022 году, который касался военной помощи для военных. После этого он имел еще много выездов на конференции для согласования восстановления определенных объектов в Украине.

Так, 3 года назад к нему позвонила бывшая жена, которая была с его сыновьями в Италии, и сообщила, что друзья итальянцы хотят передать для военных 2 дроны.

Я сказал, что приеду забрать их, как раз в конце месяца у сына был День рождения. Я не видел сына полгода, я пригласил и Карплюка, планировал забрать дроны и побыть там день,

– отметил он.

Маркушин объяснил, что его не было в Украине несколько дней. В апреле 2024 года о ситуации "вспомнили".

1 апреля мэр вышел из партии "Новые Лица", лидером которой является Карпюк. Партия за время полномасштабного вторжения, по словам Маркушина, не отстроила ни одного дома в городе. Кроме того, она пыталась принять незаконные решения, фальсифицировала документы многих объектов и с помощью "черных" регистраций незаконно присваивала землю.

Мэр же выступил против таких действий, после чего, по его убеждению, именно Карплюк инициировал дело против него, после чего ГБР оформили подозрение. Маркушин отметил, что он является отцом-одиночкой, поэтому имел право выезжать за границу без системы путь. Он получил разрешение от ОВА и написал заявление на отпуск.

Я привез дроны, а тут уголовное дело. Когда судья в апелляции спросил, в чем я виноват, ответили, что я организовал группировку для преступного вывоза людей за границу. Когда спросили, кого я вывез, сказали, что Маркушина. Суд вынес приговор – 60 дней в СИЗО, смеялись все, теперь я под домашним арестом,

– подчеркнул Маркушин.

Мэр подчеркнул, что он будет обжаловать решение суда, потому что в Ирпене сейчас происходит рейдерский захват власти Карплюком, который незаконно присваивает застройку. Он также призвал правоохранительные органы обратить на это внимание. За 3 месяца дела мэра ни разу не вызывали на допрос и не проводили следственных действий, что, по его мнению, является весьма сомнительным.

Заметьте! В юридической компании "Миллер" Маси Найема заявили, что подозрение Маркушину по делу о якобы была вручено незаконно. Карплюк, по сообщению адвокатов, пытается отстранить нынешнего мэра от должности накануне критически важной сессии.

Маркушин добавил, что община, жители Ирпеня, полностью его поддерживают. В то же время сессия Ирпенского городского совета, которая не состоялась 3 февраля, показала, что депутаты выступили против Карплюка. Ведь сессию созвала секретарь совета Анжела Макеева, отстраненная от исполнения обязанностей мэром города, которая "служит" Карплюку.