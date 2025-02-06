Про це 24 Каналу розповів сам Маркушин, зауваживши, що справа проти нього почалась після того, як він вийшов з партії, яку очолює Карплюк. Самі ж звинувачення проти мера звучали дивно, він також закликав поліцію діяти рішуче щодо цього процесу.

Дивіться також Змушені діяти відчайдушно: боєць ЗСУ назвав найголовніші напрямки боїв для Росії

Деталі справи проти мера Ірпеня

За словами мера Ірпеня, виїзд за кордон був у 2022 році, який стосувався військової допомоги для військових. Після цього він мав ще багато виїздів на конференції для узгодження відбудови певних об'єктів в Україні.

Так, 3 роки тому до нього зателефонувала колишня дружина, яка була з його синами в Італії, та повідомила, що друзі італійці хочуть передати для військових 2 дрони.

Я сказав, що приїду забрати їх, якраз в кінці місяця у сина було День народження. Я не бачив сина пів року, я запросив і Карплюка, планував забрати дрони та побути там день,

– зауважив він.

Маркушин пояснив, що його не було в Україні кілька днів. У квітні 2024 року про ситуацію "згадали".

1 квітня мер вийшов з партії "Нові Обличчя", лідером якої є Карпюк. Партія за час повномасштабного вторгнення, за словами Маркушина, не відбудувала жодного будинку в місті. Крім того, вона намагалась прийняти незаконні рішення, фальсифікувала документи багатьох об'єктів та за допомогою "чорних" реєстрацій незаконно привласнювала землю.

Мер ж виступив проти таких дій, після чого, за його переконанням, саме Карплюк ініціював справу проти нього, після чого ДБР оформили підозру. Маркушин зауважив, що він є батьком-одинаком, тому мав право виїздити за кордон без системи шлях. Він отримав дозвіл від ОВА та написав заяву на відпустку.

Я привіз дрони, а тут кримінальна справа. Коли суддя в апеляції спитав, в чому я винен, відповіли, що я організував угрупування для злочинного вивезення людей за кордон. Коли спитали, кого я вивіз, сказали, що Маркушина. Суд виніс вирок – 60 днів у СІЗО, сміялись всі, тепер я під домашнім арештом,

– наголосив Маркушин.

Мер підкреслив, що він буде оскаржувати рішення суду, бо в Ірпені зараз відбувається рейдерське захоплення влади Карплюком, який незаконно привласнює забудову. Він також закликав правоохоронні органи звернути на це увагу. За 3 місяці справи мера жодного разу не викликали на допит та не проводили слідчих дій, що, на його думку, є досить сумнівним.

Зауважте! В юридичній компанії "Міллер" Масі Найєма заявили, що підозра Маркушину у справі про нібито була вручена незаконно. Карплюк, за повідомленням адвокатів, намагається відсторонити нинішнього мера від посади напередодні критично важливої сесії.

Маркушин додав, що громада, мешканці Ірпеня, повністю його підтримують. Водночас сесія Ірпінської міської ради, яка не відбулась 3 лютого, показала, що депутати виступили проти Карплюка. Адже сесію скликала секретар ради Анжела Макеєва, відсторонена від виконання обов'язків мером міста, яка "служить" Карплюку.