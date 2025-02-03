Депутати міської ради проігнорували цей захід, чим, на думку Маркушина, сигналізують, що вони "не готові грати за кримінальним сценарієм" його політичного опонента Володимира Карплюка – бізнесмена-забудовника й колишнього міського голови Ірпеня. Саме Карплюка Маркушин звинувачує у "замовленні" кримінальної справи, у межах якої суддя відсторонила його від виконання обов'язків міського голови.

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Це чіткий сигнал: більшість депутатів не готові грати за кримінальним сценарієм Карплюка. І жителі громади цього не дозволять. Факт залишається фактом: рейдери можуть скільки завгодно малювати собі посади й розповідати про власну "легітимність", але вам вже немає довіри, ви просто звичайні злочинці. Дякую кожному депутату ІМР, який залишився у правовому полі і не погодився брати участь у фейковій сесії та легітимізувати ці злочини,

– зазначив Маркушин.

За словами голови громадської ініціативи "Голка" Ірини Федорів, Карплюк через протистояння із Маркушиним "помножив на нуль" рейтинг своєї політичної сили "Нові обличчя" й голосів тих, хто бажає продовжувати співпрацювати з колишнім мером, забракло для проведення сесії.

"Після того, що ти зараз робиш в Ірпені (продовжуй, продовжуй) ти рейтинг своїх "Нових облич" помножив на нуль. Тут молодець. Люди двічі виходили на акцію. У тебе в голові одні забудови, бо весь в боргах", – зазначила Федорів, звертаючись до Карплюка.

Ситуація в Ірпені набула резонансу у всій Україні. "Українська правда", наприклад, зазначає, що кримінальне переслідування мера Ірпеня викликає суспільний інтерес через "використання правоохоронної та судової систем для боротьби з політичними й бізнесовими опонентами", проблему "надмірної багатоповерхової забудови" (Маркушин виступав проти низки будівельних проєктів Карплюка через факти виявлення незаконних дій із землею), а також через те, що є "яскравим прикладом тиску на місцеве самоврядування та послаблення ролі місцевих громад".

Нагадаємо, Печерський райсуд Києва постановив заарештувати мера Ірпеня Маркушина під варту до 22 березня, призначивши заставу в сумі 30,2 мільйона гривень, а пізніше відсторонив його від посади до тієї ж дати. Справа проти Маркушина побудована на свідченнях його політичного опонента Карплюка, який заявив до ДБР, що Маркушин нібито незаконно їздив за кордон у серпня 2022 року (при тому, що мер Ірпеня є батьком-одинаком та має право на виїзд).