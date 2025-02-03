Депутаты городского совета проигнорировали это мероприятие, чем, по мнению Маркушина, сигнализируют, что они "не готовы играть по уголовному сценарию" его политического оппонента Владимира Карплюка – бизнесмена-застройщика и бывшего городского головы Ирпеня. Именно Карплюка Маркушин обвиняет в "заказе" уголовного дела, в рамках которого судья отстранила его от исполнения обязанностей городского головы.

Обратите внимание Подозрение мэру Ирпеня незаконно и должно быть отменено, – адвокаты

Это четкий сигнал: большинство депутатов не готовы играть по уголовному сценарию Карплюка. И жители громады этого не позволят. Факт остается фактом: рейдеры могут сколько угодно рисовать себе должности и рассказывать о собственной "легитимности", но вам уже нет доверия, вы просто обычные преступники. Спасибо каждому депутату ИМР, который остался в правовом поле и не согласился участвовать в фейковой сессии и легитимизировать эти преступления,

– отметил Маркушин.

По словам председателя общественной инициативы "Игла" Ирины Федорив, Карплюк из-за противостояния с Маркушиным "умножил на ноль" рейтинг своей политической силы "Новые лица" и голосов тех, кто желает продолжать сотрудничать с бывшим мэром, не хватило для проведения сессии.

"После того, что ты сейчас делаешь в Ирпене (продолжай, продолжай) ты рейтинг своих "Новых лиц" умножил на ноль. Здесь молодец. Люди дважды выходили на акцию. У тебя в голове одни застройки, потому что весь в долгах", – отметила Федорив, обращаясь к Карплюку.

Ситуация в Ирпене приобрела резонанс во всей Украине. "Украинская правда", например, отмечает, что уголовное преследование мэра Ирпеня вызывает общественный интерес из-за "использования правоохранительной и судебной систем для борьбы с политическими и бизнес-оппонентами", проблему "чрезмерной многоэтажной застройки" (Маркушин выступал против ряда строительных проектов Карплюка из-за фактов выявления незаконных действий с землей), а также из-за того, что является "ярким примером давления на местное самоуправление и ослабление роли местных общин".

Напомним, Печерский райсуд Киева постановил арестовать мэра Ирпеня Маркушина под стражу до 22 марта, назначив залог в сумме 30,2 миллиона гривен, а позже отстранил его от должности до той же даты. Дело против Маркушина построено на показаниях его политического оппонента Карплюка, который заявил в ГБР, что Маркушин якобы незаконно ездил за границу в августе 2022 года (при том, что мэр Ирпеня является отцом-одиночкой и имеет право на выезд).