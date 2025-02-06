Эксперт по национальной безопасности, военнослужащий ВСУ Иван Варченко в эфире 24 Канала отметил, что россияне давно испытывают недостаток с силами и средствами для боевых операций. Они вынуждены обходиться тем, что есть под рукой, а не тем, что нужно согласно уставным расчетам, которые ведутся в российском войске.

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"Катастрофический дефицит пополнения, недостаток техники. Сегодня это также дефицит боеприпасов – то, что мы постоянно слышим в переговорах российских военных", – отметил Иван Варченко.

Нехватка вооружения и личного состава

Он добавил, россияне испытывают недостаток всего необходимого снабжения с каждым следующим метром пройденной территории, поскольку их логистика находится под ударом Сил обороны Украины.

Чем дальше – тем больше российская военная машина грузит. Что касается их планов, то у них еще остается призрачная надежда захватить и "отметить" какой-то новый город, попытавшись устроить громкий "фейерверк" на его руинах. У них еще две с половиной недели до третьей годовщины начала полномасштабной войны, и это, безусловно, оказывает на них давление,

– сказал Иван Варченко.

Он добавил, что россиянам нужно отчитаться за три года войны. Они не жалеют сил и средств, хотя количество российских атак на украинском фронте уменьшается.

Сосредоточены на отдельных направлениях

Они пытаются концентрироваться на отдельных участках, надеясь получить там хоть какую-то победу. Такими участками для них остаются Покровск, Часов Яр, Лиманское направление.

"Каждый раз Силы обороны Украины доказывают, что это лишь их очередные фантазии. Реальных продвижений у них нет и быть не может. Так же горячей точкой для них остается Курское направление. Они хотели бы начать четвертый год войны без этой проблемы, но вряд ли украинские Силы обороны позволят им это сделать. Россиянам не удастся вытеснить украинские войска из Курской области", – отметил Иван Варченко.

Варченко уверен, что россияне не возьмут ни одного украинского города, и им не о чем будет рассказать Владимиру Путину на третью годовщину войны. Они снова будут вынуждены объяснять, что за два последних года им удалось захватить только районные центры – Бахмут и Авдеевку.

Районные центры Украины – это "достижения" второй в мире армии? Логично, что вменяемое общество должно осознавать масштаб своих героических шагов,

– добавил Иван Варченко.

Он считает, что это весомый аргумент для партнеров в пользу продолжения поддержки Украины.